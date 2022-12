A primeira Conferência Global de Ecologia Digital será realizada em 13 de dezembro

Grandes nomes no campo digital se reunirão em Hangzhou

HANGZHOU, China, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A Global Digital Trade Expo (GDTE) é atualmente a única reunião profissional global oficial na China de seu tipo, com a temática do comércio digital aprovada pelo Comitê Central do PCCh e do Conselho Estadual. O evento é organizado pelo Governo Popular da Província de Zhejiang e pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, e é realizado pelo Governo Popular Municipal de Hangzhou, pelo Departamento de Comércio da Província de Zhejiang e pelo Departamento de Desenvolvimento Comercial do Ministério do Comércio. A primeira GDTE será realizada no Hangzhou International Expo Center, nos dias 11 a 14 de dezembro de 2022, com o objetivo de participar do desenvolvimento das regras comerciais globais e de mostrar as conquistas na formação e desenvolvimento de uma economia digital. Também tem como objetivo criar uma plataforma líder internacional de comércio digital com profissionalismo, digitalização, cenários, globalização e interações on-line e off-line, para reunir profissionais estrangeiros e chineses, pesquisadores e empresas líderes do setor que explorarão ativamente caminhos para o desenvolvimento do comércio digital. Como uma das principais sessões durante a GDTE, a primeira Conferência Global de Ecologia Digital de 2022 (doravante "Ecology Conference") será realizada no Hangzhou International Expo Center, em 13 de dezembro.

Primeira Conferência Global do Ecossistema Digital de 2022

O Esboço do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e Visão 2035 da República Popular da China propõe "construir um sistema de regras digitais e criar uma ecologia digital aberta, saudável e segura". Como um fórum profissional com foco no ecossistema de comércio digital, a Conferência de Ecologia reunirá pessoas talentosas de todo o setor, impulsionará o desenvolvimento de um ecossistema digital saudável, rápido e ordenado para a China e explorará em conjunto as melhores maneiras de promover o diálogo e envolver-se em esforços colaborativos para a criação de um ecossistema digital global eficaz e eficiente.

A Conferência de Ecologia, com o tema "Nova tecnologia, novo formato, novo modelo", convidará Tan Jianrong, pesquisador sênior da Chinese Academy of Engineering, e Bill Roscue, membro da Royal Academy of Engineering e da European Academy of Sciences, para fazer palestras importantes. Outros palestrantes incluirão Ye Jun, vice-presidente do Alibaba Group e presidente da DingTalk; Ben Shenglin, membro executivo do Comitê Provincial de Zhejiang da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e supervisor externo do China Construction Bank; e Andreas Hube, ex-vice-presidente global da SAP, que analisará as futuras tendências de desenvolvimento em ecologia digital e economia digital.

A conferência também contará com o Fórum Digital de Aplicações e Tecnologia e o Fórum de Globalização Digital, no qual técnicos e líderes de projetos digitais de empresas líderes da área digital de todo o mundo serão convidados a discutir tópicos importantes como cadeias de suprimentos digitais, blockchain, RV, inteligência artificial, serviços em nuvem, segurança de dados e gestão de carbono.

Link de pré-registro para visitantes profissionais da Conferência de Ecologia: https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960523/kv.jpg

FONTE 2022 Global Digital Ecosystem Conference

