A primeira Cúpula de Minerais do Futuro da Arábia Saudita mostrará ao mundo o potencial de investimentos em mineração nos países do Oriente Médio, Ásia Central e África

RIADE, Reino da Arábia Saudita, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais divulgou hoje mais detalhes da Cúpula de Minerais do Futuro (CMF), planejada para se realizar de 11 a 13 de janeiro de 2022, em Riade. A divulgação inclui informações atualizadas sobre os palestrantes e detalhes da mesa redonda ministerial de alto nível.

Vários ministros e mais de 50 palestrantes de classe mundial foram confirmados para a cúpula, incluindo os líderes de pensamento em mineração, investimento, tecnologia, fabricação e sustentabilidade: Mark Bristow, presidente da Barrick Gold; Robert Friedland, fundador e copresidente da Ivanhoe Mines; Eric Cantor, diretor administrativo da Moelis & Company; Andrew Forrest, presidente do Fortescue Metals Group; Andrew Liveris, presidente da Lucid Motors; Roy Harvey, presidente e CEO da Alcoa; Jeremy Weir, presidente e CEO da Trafigura; Marco Lambertini, secretário-geral da WWF; Thomas Kaplan, presidente da Novagold; Jeffrey Dawes, CEO da Komatsu Mining Corp; Rohitesh Dhawan, CEO do Conselho Internacional de Mineração e Metais; e Peter Leon, sócio da Herbert Smith Freehills e um dos advogados de mineração mais importantes do mundo.

Sua Excelência Khalid Al-Mudaifer, Vice-Ministro de Assuntos de Mineração, disse: "O calibre dos palestrantes que já se comprometeram a participar da Cúpula de Minerais do Futuro demonstra o enorme interesse na nova fronteira da mineração, que inclui o Oriente Médio, a Ásia Central e a África. Essa parte do mundo desempenhará um papel vital no cumprimento do crescimento exponencial na demanda global pelos minerais essenciais necessários em uma sociedade de baixo carbono. A cúpula será um "local único", onde os países poderão aprender com especialistas de classe mundial como construir um setor sustentável e onde investidores e mineradores poderão obter conhecimentos profundos sobre o enorme potencial geológico dessas regiões."

A mesa redonda ministerial a ser realizada antes do evento definirá a agenda suprarregional para a mineração

O Reino da Arábia Saudita também está convocando uma mesa redonda ministerial em Riade no dia anterior às sessões da cúpula, com o objetivo de definir o futuro da mineração em todo o Oriente Médio, Ásia Central e África. Representantes ministeriais de 25 governos se reunirão para abordar as principais questões e destacar as maiores oportunidades nessas regiões.

"Nossa ambição é moldar o futuro da mineração e encontrar soluções para os desafios do setor, como garantir o fornecimento de futuros minerais essenciais", disse Sua Excelência Al-Mudaifer. "Ao reunir governos, o setor privado, organizações multilaterais e ONGs, temos o objetivo de criar um setor de mineração que faça as coisas da maneira correta, de forma sustentável e igualitária."

Palestrantes de renome mundial compartilharão informações e conhecimentos

Além das dezenas de palestrantes confirmados do setor de mineração, líderes de organizações multilaterais como o Banco Mundial, o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) e o Conselho Mundial de Ouro também compartilharão seus conhecimentos e percepções com os participantes da cúpula.

"É vital para nós, como setor, nos reunirmos com governos e outras partes interessadas para construir as bases da produção segura, justa e sustentável dos minerais e metais necessários para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nossa pesquisa mostra claramente que, sob as condições certas, o setor de mineração pode ser uma força poderosa para o desenvolvimento nacional e regional, e dou as boas-vindas a esse importante evento nesse momento crucial para o setor e para a região", disse Rohitesh Dhawan, CEO do ICMM.

Os temas da cúpula estão alinhados com a agenda global de sustentabilidade

Devido à crescente demanda por tecnologias como veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas, todas exigindo quantidades significativas de minerais, os temas da cúpula foram desenvolvidos em torno do tema comum da sustentabilidade.

Contribuição da mineração para a sociedade – destacando o papel fundamental dos minerais e da mineração na viabilização de um futuro de baixo carbono

Reimaginando a mineração – destacando a tecnologia e a inovação que criarão formas novas e mais sustentáveis de mineração

Terras de oportunidade – delineando oportunidades de investimentos e parcerias nas cadeias de valor de minerais e metais, desde a exploração até a fabricação

Para se manter atualizado ou para mais informações, acesse www.futuremineralssummit.com.

Em seu papel como Vice-Ministro de Assuntos de Mineração do Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais, Sua Excelência Al-Mudaifer representará a Arábia Saudita na próxima Conferência de Minas e Dinheiro em Londres (de 1º a 2 de dezembro de 2021). Ele realizará uma sessão plenária e participará de um "bate-papo informal", durante o qual compartilhará os dados obtidos durante suas décadas no setor de mineração sobre o setor global de mineração e fornecerá mais detalhes sobre a cúpula.

FONTE The Future Minerals Summit

