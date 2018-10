A primeira Exposição Internacional de Importação da China vai receber 2.800 expositores, de mais de 130 países, uma vez que a China busca o crescimento de importações

Além de mais de 200 grandes empresas que irão expor, muitos expositores da CIIE de 2018 vêm de países-membros do G20, bem como de países com ligações com a Iniciativa Cinturão e Rota ( Belt and Road Initiative ). De olho na abertura do mercado consumidor da China, mais de 100 empresas de mais de 30 países africanos também comparecerão.

"A CIIE cria uma excelente oportunidade para os expositores irem além da norma e expandir o status quo dos atuais níveis de comércio. A exposição também proporciona a países em desenvolvimento a oportunidade de se relacionar com empresas chinesas e exibir seus produtos. Na CIIE, estou certo de que iremos testemunhar o surgimento de novas tendências do comércio e de cooperação", disse o vice-diretor geral do Departamento de Exposição Internacional de Importação da China e presidente do Centro Nacional de Exposições e Convenções (de Xangai), Sun Chenghai.

Brasil visa exportações de alimentos para a China

Mais de 90 empresas brasileiras irão apresentar seus produtos dos setores de alimentação e agricultura, roupas e bens de consumo, equipamentos médicos, tratamento de saúde e serviços, com o café sendo um dos destaques, uma vez que mais de 10 produtores de café brasileiros estão se preparando para apresentar suas linhas gourmet na exposição, procurando capturar uma participação maior no mercado chinês.

"Nós somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Assim, o café brasileiro se posiciona em uma mistura das melhores marcas globais conhecidas", disse o diretor de agronegócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex), Igor Brandão. "A exposição é uma grande plataforma para dar suporte e promover a entrada de marcas brasileiras no mercado chinês, considerando a vantagem que o café brasileiro desfruta no mundo".

Produtos britânicos de maior qualidade para os consumidores chineses

O Reino Unido, um dos convidados de honra do evento, vai trazer mais de 30 empresas britânicas de setores tais como saúde, ciências da vida, serviços financeiros e profissionais, educação, setores criativos, bens de consumo, alimentos e produtos agrícolas, aviação e produtos aeroespaciais, automotivo, inteligência artificial (IA) e big data, apresentando empresas como a JLR, Standard Chartered, HSBC, Kenwood e British Airways.

"A Grã-Bretanha tem a fama de ser forte nos setores criativos, educação e serviços financeiros. Mas os consumidores chineses sabem pouco sobre alguns de seus produtos manufaturados, aeroespaciais e automotivos de ponta. Esperamos que a CIIE seja uma boa oportunidade para os consumidores chineses apreciarem alguns dos melhores produtos britânicos, de uma variedade de setores diferentes", disse o cônsul-geral britânico em Xangai, John Edwards.

Convite ao mundo para vender à China

Expositores da Alemanha, França e Rússia estão ansiosos para participar desse primeiro evento mundial. Delegados da Rússia vão organizar o evento paralelo "Exportadores russos", em um espaço de 2.000 metros quadrados para exibição de seus produtos, de diversos setores. A Alemanha irá promover sua maior exposição: uma máquina fresadora de 200 toneladas fornecida pela Waldrich Coburg. Enviados comerciais da República da Coreia também buscarão oportunidades de expansão além dos setores tradicionais, como o da lucrativa indústria de cosmético, de US$ 4,96 bilhões por ano, para setores de valor mais alto.

Sobre a Exposição Internacional de Importação da China

A Exposição Internacional de Importação da China (CIIE – China International Import Expo), organizada pelo Departamento de Exposição Internacional de Importação da China e pelo Centro Nacional de Exposições e Convenções (de Xangai) Co., Ltd, é patrocinado em conjunto pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pela Prefeitura Municipal Popular de Xangai. Na condição de primeira exposição de sua espécie, ela é apoiada por organizações internacionais, como a OMC, a UNCTAD e a UNIDO.

