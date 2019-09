A primeira lançadora de média escala da China com o combustível líquido LOX/LCH4 ZQ-2 está solicitando cargas úteis no mundo todo

O presidente da LandSpace, Zhang Long, afirmou: "Por ser o primeiro lançador de médio porte da China com combustível líquido LOX/LCH4, o ZQ-2 é amplamente reconhecido como solução ecológica, acessível e reutilizável, projetada para fornecer serviços de lançamento e implantação orbital de pequenos e médios satélites". O LCH4 ajuda a melhorar a capacidade de reutilização do motor, uma vez que é amplamente disponível e de baixo custo, além de evitar depósitos de carbono, quando o combustível está queimando no motor.

O lançador ZQ-2 de 49,5ºm e 3,35ºm de diâmetro produz 268ºt de empuxo de decolagem com 216ºt de massa. O ZQ-2 foi projetado para fornecer cargas úteis de 2ºt (o estágio superior suporta cargas úteis de 4ºt) na órbita síncrona ao sol, à altura de órbita de 500ºkm, com o objetivo de atender aos requisitos de lançamento da maioria dos pequenos e médios satélites comerciais do mercado. O ZQ-2 oferece várias interfaces LV-S/C padrão, incluindo sistema de separação de banda de braçadeira de tamanho padrão, sistemas de separação de baixo choque e distribuidores de satélite em cubo (PODs), bem como a implantação em órbita exclusiva de uma grande carga útil, compartilhamento de pequenos satélites e implantação em órbita agregada de satélites de cubo, entre outras opções de lançamento. Além disso, o ZQ-2 oferece conectores LV-S/C projetados para atender a diferentes tipos de missões de lançamento.

Zhang Long indicou que os lançadores ZQ-2 foram projetados como uma solução universal e de baixo custo. A empresa planeja melhorar a capacidade de reutilização e ampliar a capacidade de carga útil no futuro. A série de lançadores de líquidos ZQ-2, projetada com base no conceito de design de "uma combinação de combustível, um diâmetro universal para o corpo do lançador e dois níveis de empuxo de motores", oferece capacidade de lançamento que varia de toneladas a dezenas de toneladas, em combinações diferentes, com o objetivo de fornecer aos clientes ampla gama de soluções de combustíveis líquidos, que podem colocar satélites em órbitas baixa, média e alta.

A combinação de combustíveis LOX/LCH4 é amplamente reconhecida pelas empresas globais de lançadores comerciais como sendo a escolha dos combustíveis para os lançadores de baixo custo de última geração. As empresas aeroespaciais comerciais norte-americanas Space X e Blue Origin desenvolveram com sucesso os motores LOX/LCH4 e selecionaram o LOX/LCH4 como o combustível de seus foguetes de última geração. O ZQ-2 é o primeiro lançador de baixo custo da China com a combinação de combustível líquido LOX/LCH4. Na próxima era dos veículos de lançamento comercial reutilizáveis e de baixo custo, o ZQ-2 fornecerá aos clientes globais serviços de lançamento econômicos.

Sendo a única empresa aeroespacial privada chinesa participante do MAKS 2019, a LandSpace assinou anteriormente contratos de serviços de lançamento de satélites com várias empresas chinesas e internacionais de satélites, incluindo a GomSpace, da Dinamarca, a D-Orbit, da Itália, e a OpenCosmos, do Reino Unido. Para obter mais informações, envie um e-mail para Market@Landspacetech.com ou visite o site http://www.landspace.com/.

