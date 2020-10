A primeira Loonie colorida da Royal Canadian Mint marca o 75º aniversário da assinatura da Carta das Nações Unidas

"Há setenta e cinco anos, o Canadá foi um dos signatários originais da Carta que criou as Nações Unidas e temos orgulho de nossa liderança nesta instituição para tornar nosso mundo mais justo e pacífico", disse a Honourable Karina Gould, Ministra do Desenvolvimento Internacional. "Como a moeda especial da Casa da Moeda de $1 circula de costa a costa, o governo do Canadá espera que ela permaneça como um símbolo da importância contínua das Nações Unidas, e da crença permanente de nossa nação na cooperação internacional".

"A Mint se orgulha de celebrar a história, a cultura e os valores do Canadá com as moedas que chegam a milhões de canadenses e temos o prazer de compartilhar a história importante do papel do Canadá na fundação das Nações Unidas há 75 anos," disse Marie Lemay, Presidente e CEO da Mint. "Estamos honrados e entusiasmados em lançar uma luz brilhante, com a primeira moeda colorida circulante de um dólar, no momento em que os membros fundadores das Nações Unidas escolheram avançar com uma promessa de cooperação internacional, paz e segurança".

O reverso da moeda circulante de um dólar comemorando o 75º aniversário da assinatura da Carta das Nações Unidas pelo Canadá foi desenhado pelo artista Joel Kimmel, de Westport, Ontário. Em uma homenagem ao logotipo da ONU, um mapa mundi dentro de uma coroa de ramos de oliveira é combinado com uma folha de bordo para simbolizar o compromisso do Canadá com a ONU e seus valores. Este desenho central é emoldurado com as datas "1945-2020" e as palavras "UN CHARTER" e "CHARTE DE L'ONU" na borda.

Hoje entram em circulação dois milhões de moedas coloridas, com uma folha de bordo vermelha e ramos de oliveira no mesmo tom de azul da bandeira das Nações Unidas. Há também uma versão que não é colorida, limitada a um milhão de moedas. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, desenhada pela artista canadense Susanna Blunt em 2003.

A Mint acrescenta a esta comemoração um conjunto de recordação para colecionadores com as duas versões da moeda circulante comemorativa, embalado com versões não circulantes de nossas moedas circulantes clássicas de 2020 (5 centavos a $2). O conjunto é vendido por $22.95 e a sua cunhagem foi estabelecida em 100.000 peças.

A coleção pode ser solicitada a partir de hoje entrando em contato com o Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA, ou on-line no www.mint.ca/victory. Também está disponível na butique da Royal Canadian Mint de Winnipeg e na rede global de revendedores e distribuidores do Mint, incluindo as lojas participantes do correio canadense.

