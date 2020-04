A primeira usina elétrica em ciclo combinado (CCPP) da Shanghai Electric conecta-se online em Bangladesh

A tecnologia aprimorada de CCPP da usina permite emissões reduzidas e garante eficiência termal mais elevada. Com um gerador refrigerado a ar de tecnologia GVPI de 100 MW, a usina é projetada para operar pelo seu ciclo de vida completo sem a necessidade de ressolda ou reaperto do núcleo laminado. Esta é uma conquista significativa pelo fato de a capacidade da usina ter sido aumentada em 90 MW com requisitos menores de manutenção. Nos oito anos anteriores ao aprimoramento, a usina forneceu eletricidade de 8,19 bilhões de kWh à grade nacional e prevê-se que o número cresça em 640 milhões de kWh em termos anuais.

Beneficiando-se da tecnologia patenteada de impregnação por pressão a vácuo global (Global Vacuum Pressure Impregnation - GVPI) no gerador refrigerado a ar de 100 MW, a Shanghai Electric aprimorou substancialmente a eficiência da aplicação original simples de ciclo aberto da usina de 33% a 55%. O aumento notável da eficiência demonstra a profundidade do portfólio de produtos da Shanghai Electric e a solidez do seu programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Parceria com o Conselho de Desenvolvimento Energético (PDB)

O projeto de melhoria foi empreendido através de uma parceria entre o Conselho de Desenvolvimento Energético (Power Development Board - PDB) da região e a Shanghai Electric. Foi o quarto projeto de EPC da empresa em Bangladesh, iniciado sob a iniciativa "One Belt One Road". Em 2010, após a usina elétrica termal de Barapukuria, a usina elétrica inicial de ciclo simples de Sylhet foi o segundo projeto EPC criado e construído pela Shanghai Electric no país.

Espera-se que a população de classe média e alta (Middle and Affluent - MAC) em Bangladesh cresça para 34 milhões em 33 cidades até 2025, de acordo com estimativas do Boston Consulting Group. Influenciada pelo crescimento econômico rápido juntamente com a crescente população de MAC, a demanda por eletricidade está crescendo a um ritmo acelerado, com previsão de atingir 80.000 MW até 2040. Espera-se que a nova capacidade de geração excedentária facilite o desenvolvimento econômico e o setor.

O projeto desempenhará também um papel essencial no desenvolvimento social da região. A Shanghai Electric está comprometida com o investimento na região e com a contratação de pessoal da comunidade local. Metade da equipe do projeto foi contratada localmente, empregando cerca de 500 funcionários locais e este número deve crescer durante o pico do período da construção.

"Readaptar a tecnologia do gerador de turbina a gás para a conversão de sistemas de ciclo aberto simples para a operação de ciclo combinado requer habilidade e serviço dedicado, e nós desenvolvemos uma experiência sólida através dos 5 projetos gerais em Bangladesh desde 2002", disse Wang Yi, engenheiro-chefe do projeto de Sylhet. "Estamos sempre concentrados no futuro para prever as necessidades dos clientes e aperfeiçoar a disponibilidade, confiabilidade e eficiência através de soluções personalizadas projetadas para mercados regionais diversos."

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) dedica-se principalmente ao design, fabricação e venda de equipamentos elétricos e industriais. Seu foco baseia-se nas novas divisões de energia, incluindo a manufatura e a venda de turbinas eólicas e componentes, assim como de equipamento de energia nuclear; a divisão de energia limpa, incluindo a fabricação e venda de equipamento de energia termal, equipamento de distribuição e transmissão de energia; equipamentos industriais, incluindo a produção e venda de elevadores e motores elétricos; e o setor moderno de serviços, incluindo a contratação da construção de usinas de geração de energia, projetos de distribuição e transmissão de energia e outras áreas.

