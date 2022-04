A produtora executiva do documentário With This Light se encontra com Sua Santidade o Papa Francisco

A conversa com o pontífice foi concentrada na vida inspiradora da irmã María Rosa Leggol, que durante seus 70 anos como freira franciscana, ajudou mais de 87 mil crianças hondurenhas a fugir da pobreza e do abuso. Eles também conversaram sobre a importância de garantir que a história e a influência dela sejam conhecidas fora de Honduras.

Os convidados para a exibição privada no Istituto Patristico Augustinianum incluíram a imprensa internacional e local, membros de ordens religiosas e embaixadores da Santa Sé de Honduras, Panamá, México, Cuba, El Salvador e Brasil, o secretário-geral da Suprema Corte Italiana de Cassação, entre outros dignitários.

Em nome da equipe de produção do filme, a produtora executiva Jessica Sarowitz disse: "A oportunidade de exibir o documentário With This Light para um público com Sua Santidade foi um privilégio. Uma vida pode inspirar e educar outras, como a irmã María Rosa fez por tantas pessoas na comunidade hondurenha, e somos muitos gratos por compartilhar a história dela com um público mais amplo."

A exibição foi feita em parceria com o L'Osservatore Romano (edição espanhola), o jornal oficial do Vaticano e a embaixada de Honduras para a Santa Sé.

Sobre a Miraflores Films

A Miraflores Films é uma empresa de mídia dedicada a amplificar as vozes de mulheres inspiradoras por meio de documentários de qualidade, criando espaço para que os excluídos das narrativas da mídia convencional tenham suas histórias vistas e ouvidas. Ao compartilhar essas histórias de vida e perseverança extraordinárias não contadas, a Miraflores Films cria conexões autênticas com diversos públicos, capacitando-os com as ferramentas para se tornarem cidadãos ativamente engajados. A distribuição deliberada e a dinâmica dos projetos da Miraflores inspiram outras pessoas a liderar com compaixão e a ser agentes de mudança em suas próprias comunidades.

CONTATO PARA A IMPRENSA:

Wolf Kasteler Public Relations

Omar Gonzales | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783567/Picture1.jpg

FONTE Miraflores Films

SOURCE Miraflores Films