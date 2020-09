A PwC se compromete com o carbono zero até 2030, globalmente

LONDRES, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ --

A PwC se compromete a descarbonizar suas operações e a cadeia de suprimento, o que inclui remodelar a maneira como atende os seus clientes, reduções sustentadas em viagens e aumento do uso de energia carbono zero.

A PwC incorporará as implicações das mudanças climáticas e outros fatores ambientais, sociais e de governança associados em todo o trabalho que executa com clientes, da estratégia à implementação.

A PwC continuará a melhorar os padrões de relatórios corporativos que utilizem práticas abrangentes de relatórios não financeiros

A PwC está continuando seu compromisso com nosso programa de longa duração de pesquisa e colaboração com empresas, formuladores de políticas e organizações não governamentais para acelerar a transição para uma economia de carbono zero.

Hoje, a PwC está assumindo o compromisso mundial baseado na ciência de atingir o carbono zero nas emissões de gases do efeito estufa até 2030. O compromisso inclui apoiar nossos clientes a reduzir suas emissões, além das emissões das operações da rede e dos fornecedores da PwC.

A PwC se compromete a descarbonizar suas operações, incluindo sua pegada de carbono associada a viagens, e neutralizar seu impacto climático remanescente por meio do investimentos em projetos de remoção de carbono. A empresa também engajará seus fornecedores para enfrentar seus impactos climáticos.

A rede PwC ("a rede") trabalhará com seu clientes para apoiar os seus esforços para tornar o carbono zero uma realidade no futuro para todos. No ano fiscal de 2020 (julho de 2019 a junho de 2020), as firmas da PwC prestaram serviços para 84% das empresas globais incluídas na Fortune 500 e mais de 100.000 empreendedores e empresas privadas. É nesta posição que a PwC exercerá uma função integral na promoção da transição para uma economia de baixa emissão de carbono em todo o mundo.

Para apoiar esses esforços, a rede continuará a contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas para promover o carbono zero em nível nacional, regional e global.

Bob Moritz, presidente global da rede PwC, disse:

"As empresas e as economias precisam evoluir rapidamente para enfrentar os desafios significativos que as nossas sociedades e o nosso planeta estão enfrentando. Quer você olhe para esta questão pelos olhos da necessidade humana ou do ponto de vista de alocação de capital, é do interesse de todos ver mudanças sistêmicas que impeçam uma catástrofe climática e libere o potencial de crescimento verde."

"Um mundo com carbono zero é possível. Para conseguir isso, será necessário inovação, trabalho árduo, colaboração e pensamento ousado, mas os benefícios serão imensos. A comunidade empresarial tem a responsabilidade e estamos determinados a fazer a nossa parte, não apenas em nossas próprias operações e cadeia de suprimento, mas também na maneira que orientamos e apoiamos os nossos clientes para criar um mundo sustentável para as futuras gerações."

Levando nossa ambição mais longe, mais rápido

A meta de carbono zero da rede inclui um alvo baseado na ciência alinhada com uma trajetória de 1,5°C. A PwC se compromete a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 50% em termos absolutos até 2030. Isso inclui uma mudança para 100% de eletricidade renovável, além de melhorar eficiência energética em nossos escritórios e cortar pela metade as emissões associadas com viagens de negócios e acomodações em uma década. Somente as emissões associadas com voos representam 85% da pegada de carbono total da rede. A pandemia de COVID-19 acelerou a mudança para o trabalho remoto e demonstrou que é possível desenvolver novos modelos de serviços para os clientes, como parte da transformação de longo prazo dos serviços da PwC.

A PwC também investirá em projetos de remoção de carbono, incluindo soluções climáticas naturais. Para cada tonelada remanescente (equivalente de CO2) que emitir, a PwC removerá uma tonelada de dióxido de carbono da atmosfera para atingir o impacto climático de carbono zero até 2030. Nossos projetos serão selecionados com base em critérios de qualidade e verificação do impacto na redução do carbono, e também apoiará os cobenefícios de desenvolvimento econômico e social local de maneira mais ampla.

Trabalhando com nossos clientes para acelerar a transformação do carbono zero

Para enfrentar as mudanças climáticas, é necessária uma transformação radical em todos os setores da economia global e em todas as partes do mundo.

Com alcance global em 157 países, cobertura do setor e seus 284.000 funcionários que apoiam os clientes em todas as etapas – da remodelação da estratégia e transformação, a negócios, relatórios, auditoria e impostos – a rede PwC tem uma imensa oportunidade de acelerar a transição para um futuro de carbono zero em colaboração com seus clientes.

A rede apoia as organizações conforme elas desenvolvem e implementam planos concretos para chegar ao carbono zero. Isso inclui realinhamento da estratégia corporativa, pessoas e talentos, governança e responsabilidade, modelo operacional, inovação e pesquisa e desenvolvimento (P&D), estratégia tributária e relatórios e transformação da empresa e da cadeia de suprimento. Outras áreas incluem parcerias e alianças, e assuntos corporativos e engajamento regulatório.

Com base no trabalho existente do cliente em sustentabilidade e transformação para o carbono zero, a PwC incluirá análises baseadas na ciência em suas áreas de serviços. Por exemplo, seu departamento de consultoria está integrando os riscos climáticos nas interações relevantes, oferecendo aos clientes informações sobre riscos climáticos e oportunidades, além de ajudando-os a transformar os processos de suas empresas. Outra área importante de enfoque será a integração de fatores relacionados ao clima e outros fatores ambientais, sociais e de governança nas divulgações corporativas e na governança, nos quais o setor de auditoria da PwC apoiará o desenvolvimento de divulgação alinhada e padrões de medida de alta qualidade e ajudará os clientes a incorporar esses aspectos em seus relatórios e governança. Com relação ao seu setor tributário, a PwC ajudará os clientes a entender como a transformação para carbono zero exercerá impacto sobre a estratégia tributária, transparência e obrigações de conformidade, subsídios e oportunidades de incentivo, e os impactos na receita para as organizações tanto do setor público quanto do setor privado.

Para ampliar seus recursos para apoiar os clientes dessas áreas, a PwC nomeou Peter Gassmann para dirigir seu novo setor global ambiental, social e de governança. Além disso, Nadja Picard foi nomeada nova líder de relatórios da PwC para promover o apoio da rede aos clientes para que eles incorporem divulgações não financeiras em seus relatórios corporativos.

Ajudando a moldar e acelerar a agenda climática global e de políticas

A PwC apoia a reforma que coloca as necessidades dos grupos interessados no coração da economia de mercado e conecta metas, ações e desfechos com resultados sociais e econômicos desejados que alimentam a sustentabilidade de longo prazo. Contribuir para a transição para o carbono zero faz parte desse processo.

Conforme as expectativas dos grupos interessados aumentam, as empresas precisam cada vez mais incluir os impactos ambientais e sociais em seus relatórios e demonstrar progresso. Como resultado, existe uma necessidade maior de padrões ambientais, sociais e de governança consistentes e comparáveis para que os investidores e outros grupos interessados possam ver com clareza como as empresas estão gerando valor no longo prazo para a organização e para a sociedade. A PwC apoia os esforços globais para desenvolver estruturas de trabalho e padrões transparentes e robustos de relatório nas áreas ambiental, social e de governança, inclusive por meio do trabalho com o World Economic Forum International Business Council, a Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) do Conselho de Estabilidade Financeira, o International Integrated Reporting Council (IIRC), a Global Reporting Initiative (GRI), e a Sustainability Accounting Standards Board (SASB), entre outras organizações.

A PwC também contribuirá para o maior entendimento sobre como atingir o carbono zero. A PwC lançará um guia prático em breve, "Building Blocks for Net Zero Business Transformation", destinado a executivos para ajudar empresas de todos os setores e tamanhos a mudar do compromisso de carbono zero para a transformação empresarial em grande escala. A pesquisa foi produzida em associação com a Microsoft, que a PwC orienta em transformação para carbono zero, como uma contribuição para inciativa recentemente lançada pelo CEO Transform to Zero.

Mais informações sobre os planos da rede de atingir a ambição de carbono zero até 2030, suporte aos clientes e fornecedores e o avanço do debate climático global serão compartilhadas nos próximos meses.

Bob Moritz acrescentou:

"Uma importante lição tirada da COVID-19 é que as pessoas sempre podem encontrar maneiras de fazer o impossível quando precisam, e estamos levando um pouco desse espírito para os nossos esforços para enfrentar a crise climática global. As mudanças que precisamos fazer não serão fáceis, mas nada em comparação ao mal que a mudança climática infligiria à sociedade. Estamos animados por trabalharmos juntos, com clientes, com parceiros e todos os nossos grupos interessados para atingir nossas metas e fazer a nossa parte para apoiar os esforços globais para enfrentar os impactos da mudança climática e criar um mundo mais sustentável e mais justo."

