A Qualcomm Technologies, Inc. compartilha plataforma de software DIRBS para tratar de aparelhos falsificados e roubados

SAN DIEGO, 11 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), anunciou hoje que compartilhou sua plataforma de sistema de identificação, registro e bloqueio de aparelhos (DIRBS - Device Identification, Registration and Blocking System) como um software de fonte aberta para ser baixado gratuitamente.

A plataforma de software DIRBS, baseada em servidor, da Qualcomm Technologies pode ser usada para identificar aparelhos móveis falsificados, ilegais e roubados em um país. A plataforma de software DIRBS ajudará as agências reguladoras a classificar os aparelhos e gerar listas baseadas no IMEI para os propósitos de notificação, anistia e bloqueio. A DIRBS foi implementada com sucesso no Paquistão e outras implementações estão previstas em diversos outros mercados nos próximos meses.

"Aparelhos falsificados são um problema significativo em todo o mundo e resultam em cerca de 45,3 bilhões de Euros em vendas perdidas para fabricantes genuínos a cada ano, de acordo com um estudo recente da União Europeia sobre Propriedade Intelectual publicado em fevereiro de 2017", disse Mohammad Raheel Kamal, diretor sênior de aplicação dos direitos de propriedade intelectual da Qualcomm Incorporated. "O compartilhamento gratuito da solução DIRBS como software de fonte aberta permitirá que o setor de telefonia móvel implemente rapidamente essa poderosa tecnologia para ajudar a resolver a falsificação e problemas relacionados em todo o mundo".

"A Qualcomm está comprometida com o enriquecimento do ecossistema de telefonia móvel, incluindo assistir as agências reguladoras na resolução de suas necessidades de segurança em relação aos aparelhos habilitados para telefonia celular", disse John Han, vice-presidente sênior da Qualcomm Incorporated e gerente geral da Qualcomm Technology Licensing. "Estamos empolgados por compartilharmos a plataforma de software DIRBS para ajudarmos a habilitar as agências reguladoras a combaterem ainda mais a proliferação de aparelhos falsificados, ilegais e roubados".

A plataforma de software DIRBS, baseada em servidor, estará hospedada no site de softwares de fonte aberta Github e pode ser baixada gratuitamente e usada por qualquer parte interessada.

Para mais informações visite o endereço: http://www.qualcomm.com/company/ecosystem/counterfeit-stolen-devices .

