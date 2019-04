A Quantstamp ganha o primeiro lugar no Smart Dubai Global Blockchain Challenge

Smart Dubai é um gabinete do governo, responsável por sete principais iniciativas para fazer de Dubai "a cidade mais feliz do mundo por meio da inovação tecnológica ". Uma dessas iniciativas é a Estratégia de Blockchain de Dubai , que visa consolidar a reputação de Dubai na posição de líder mundial em inovação tecnológica e economia inteligente. A Estratégia de Blockchain de Dubai também visa fazer de Dubai a primeira cidade movida a blockchain até 2020 e a capital mundial da tecnologia blockchain.

Os principais objetivos da Estratégia de Blockchain de Dubai são:

aumentar a eficiência do governo, usando blockchain em 100% dos serviços governamentais em que isso é possível;

criar um ecossistema de blockchain ativo e habilitado para startups e empresas; e

liderar o pensamento estratégico sobre o progresso global da tecnologia blockchain.

O governo nacional dos Emirados Árabes Unidos também tem uma estratégia agressiva de blockchain . Até 2021, os EAU pretendem registrar mais de 50% das transações do governo usando a tecnologia blockchain.

"Os Emirados Árabes Unidos e a cidade de Dubai são pioneiros no uso da tecnologia blockchain para fazer melhorias concretas na vida dos cidadãos", disse Richard Ma, diretor executivo da Quantstamp. "Agora que a Quantstamp venceu o Smart Dubai Blockchain Challenge, nos envolveremos ativamente com a nossa nova rede nos Emirados Árabes Unidos, no esforço para garantir que a Quantstamp tenha papel ativo na implementação e segurança de sua estratégia blockchain".

Sendo uma das 20 startups pré-selecionadas, a Quantstamp foi para Dubai para divulgar suas soluções blockchain na Cúpula Blockchain do Futuro. No processo, a Quantstamp reuniu-se com investidores, fez contatos com funcionários do governo e se conectou com clientes em potencial.

Em sua apresentação, Don Ho, diretor de negócios da Quantstamp, discutiu por que a Quantstamp é essencial para a adoção de contratos inteligentes e tecnologia blockchain. Os contratos inteligentes atuam como o código de backend da tecnologia blockchain, que faz funcionar a maioria dos aplicativos blockchain.

Don Ho explicou que, embora os contratos inteligentes tenham tido crescimento exponencial nos últimos dois anos, a segurança desses contratos ainda precisa ser resolvida. No mesmo período de dois anos, mais de US$ 350 milhões em criptomoedas foram perdidos ou roubados, devido a vulnerabilidades de segurança em contratos inteligentes. Se a segurança de blockchain não for resolvida, as economias não conseguirão ter o crescimento potencial habilitado por essa tecnologia.

Don Ho, a seguir, descreveu como a Quantstamp visa facilitar a propagação da tecnologia blockchain, desenvolvendo ferramentas e serviços que protegem os contratos inteligentes durante todo o seu ciclo de vida. Antes de os contratos inteligentes serem publicados, a Quantstamp oferece auditorias completas e meticulosas. As principais empresas nativas de criptomoedas, como a OmiseGO, a Chainlink e a Sharepost confiam na Quantstamp para atender às suas necessidades de segurança.

A empresa também oferece ferramentas e serviços que intensificam a pós-implantação de segurança de contratos inteligentes. As ferramentas de monitoramento da Quantstamp detectam atividades irregulares e ataques maliciosos em contratos inteligentes ativos. A Quantstamp também está desenvolvendo o Protocolo de Garantia, que permite que especialistas em segurança garantam o comportamento correto de contratos inteligentes ativos.

