A quarta WCIFIT foi lançada para buscar uma cooperação mais profunda por meio do CCI-ILSTC

No fórum, elites e especialistas de todos os setores discutiram como melhorar o papel de apoio da cadeia industrial regional e da cadeia de suprimentos e apresentaram novas ideias para aprofundar a cooperação internacional por meio do Novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre-marítimo (ILSTC).

"A interconectividade é o núcleo da resiliência da cadeia de suprimentos, na qual a visualização é um dos principais aspectos", disse Josephine Teo, ministra de Comunicações e Informação e segunda ministra do Interior de Singapura.

"O PSA e o Departamento de Portos e Logística de Chongqing começaram a trabalhar em conjunto para verificar a viabilidade da conectividade dedicada internacional China-Singapura (Chongqing)", disse ela. "Uma vez bem-sucedidos, os transportadores e proprietários de cargas poderão verificar com mais eficiência o status de suas mercadorias e obter uma gestão mais flexível da cadeia de suprimentos."

O CCI- ILSTC não é apenas um corredor para o comércio, mas também tem a visão de desenvolvimento compartilhado, disse Kho Choon Keng, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Chinesa de Singapura.

"A cooperação China-Singapura teve diferentes estágios de desenvolvimento, como industrialização, urbanização e sustentabilidade ecológica", disse ele. "Agora, está alcançando a onda de desenvolvimento na economia digital e na tecnologia da informação."

O Development Index de 2021 e o International Trade Single Window do ILSTC no oeste da China foram lançados após o fórum.

Os dados mostram que o índice de desenvolvimento do ILSTC em 2021 foi de 112,9, com crescimento dos três indicadores de primeiro nível: escala, qualidade e competitividade. A operação geral do ILSTC atingiu um novo nível, destacando seu efeito positivo de impulsionar o desenvolvimento das regiões ao longo do percurso.

Na quarta WCIFIT, Chongqing e Sichuan assinaram 71 importantes projetos com um investimento contratado de 227,03 bilhões de yuans (cerca de USD 33,53 bilhões), concentrados em veículos de novas energias, informações eletrônicas, biomedicina e finanças modernas. Um total de 1.212 empresas de 26 países e regiões participaram da exposição.

As empresas da Fortune 500 trazem para o evento produtos e tecnologias totalmente novos. eBay, Amazon, Microsoft, Google, Ailesco e outros participantes do comércio eletrônico internacional também apresentam pela primeira vez seus mais recentes resultados e produtos na feira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864700/20220722172116.jpg

FONTE iChongqing

