A quinta CIIE: elogiada pelas elites empresariais, defendida pelas empresas estrangeiras

Desde seu início em 2018, a CIIE vem crescendo em escala e influência. Sua área de exposição comercial aumentou de 270 mil metros quadrados em 2018 para 366 mil metros quadrados em 2021. Nas últimas quatro CIIEs, os expositores lançaram mais de 1.500 novos produtos, tecnologias e serviços e fecharam acordos provisórios no valor de mais de 270 bilhões de dólares.

À medida que a CIIE entra em seu quinto ano, expositores multinacionais continuam a demonstrar esperança em participar da edição deste ano em novembro.

Em uma cerimônia on-line realizada recentemente, mais de 30 empresas e instituições de peso assinaram acordos para participar da quinta CIIE, demonstrando seu otimismo com relação ao mercado chinês.

Na cerimônia, Marc-Antoine Jamet, secretário-geral da LVMH, elogiou a China como um mercado vibrante, enorme e crescente e como uma grande fonte de inspiração para o grupo. Ele acrescentou que manter a CIIE conforme programado, mesmo diante da situação da COVID-19, mostra a confiança da China e suas perspectivas econômicas brilhantes.

Entre as empresas que fecharam contratos não estavam apenas empresas com laços de longa data com a China e a CIIE, como a LVMH, Bristol-Myers Squibb e Marubeni, mas também novos participantes como Gilead Science, Rio Tinto e BHP Billiton.

Até o momento, mais de 80% da área de exposição comercial planejada foi reservada, e mais de 260 empresas Fortune Global 500 e líderes da indústria participarão da exposição.

Muitos países confirmaram sua participação na exposição de países, enquanto um novo Relatório de Abertura Mundial e Índice de Abertura Mundial serão divulgados no Fórum Econômico Internacional de Hongqiao, uma parte importante da exposição.

Diante de tamanho interesse, o espaço será preenchido rapidamente. Garanta sua inscrição na quinta edição deste ano, antes que elas se esgotem! Clique aqui para se inscrever: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864544/5th_CIIE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

Contato:

Nie Qingxin

Tel.: 0086-21-67008870/67008988

FONTE CIIE

SOURCE CIIE