A Rede de Fibra de Transmissão Global da CenturyLink Fornece Acesso à Plataforma Google Cloud

MONROE, Louisiana, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Com estimativas apontando a 168 milhões de assinaturas acumuladas de OTT apenas nos Estados Unidos em 2018, há uma demanda crescente por serviços de mídia e fluxos de trabalho baseados em nuvem. A CenturyLink, Inc.(NYSE: CTL) anunciou hoje que seu conjunto Vyvx de serviços de transmissão baseados em fibra fornece agora conectividade segura e de alto desempenho à Plataforma Google Cloud (GCP, na sigla em inglês). Vyvx Cloud Connect fornece às emissoras, assim como aos estúdios e aos estádios, um caminho para levar vídeo linear ao vivo para dentro e fora da nuvem.

Leia: Entrega de Vídeo Over-The-Top, uma solução de Vídeo em Nuvem da CenturyLink http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/brochure/en-vyvx-br-ovrtopvdeodlvry-br180024.pdf

Com Vyvx Cloud Connect, os programadores podem fornecer canais em tempo integral, assim como conteúdo ao vivo diretamente à GCP, para apoiar fluxos de trabalho simples e confiáveis na nuvem, com qualidade de transmissão. Este serviço roteia, protege e monitora os streams de transmissão dos clientes, fornecendo rotas de conectividade diversas e multiregionais à GCP.

"Plataformas OTT, emissoras e empresas de jogos online precisam de uma solução de rede de alta disponibilidade e baixa latência para fornecer seus eventos ao vivo e sua programação linear a provedores de serviços em nuvem, para que possam codificá-los, empacotá-los e entregá-los a suas redes de entrega de conteúdo (CDNs)", disse Bill Wohnoutka, vice-presidente de internet global e serviços de entrega de conteúdo da CenturyLink. "Vyvx Cloud Connect da CenturyLink permite a nossos clientes aproveitar um percurso de rede privada seguro, monitorado e administrado para chegar à GCP, possibilitando fluxos de trabalho baseados na nuvem".

Fatos Relevantes

O serviço conecta-se diretamente à infraestrutura da Google Cloud, fornecendo acesso a uma vasta gama de produtos e serviços no ecossistema da GCP. Uma lista completa de produtos pode ser encontrada aqui: https://cloud.google.com/products/.

Vyvx Cloud Connect oferece rotas de conectividade diversas e multiregionais à GCP.

Este é um serviço Vyvx totalmente administrado e monitorado para o ponto de demarcação para dentro da GCP.

Os clientes Vyvx também podem utilizar este serviço para seus próprios ambientes de nuvem virtual privada (VPC, na sigla em inglês).

Recursos Adicionais

Saiba mais sobre Vyvx: www.centurylink.com/vyvx

Veja: Entrega de Alto Desempenho, uma Solução Global Comprovada (Infográfico) http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/infographic/en_infg_cdn_overview_C17437699.pdf

Leia: Distribuição Multiponto Rápida, Fácil e Flexível de Canais de TV http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/data-sheet/en-vyvx-br-linear-channel-distribution-br180026.pdf

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

Contato para a Imprensa:

CenturyLink:

Francie Dudrey

+1 720 226 4242

Francie.dudrey@centurylink.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpg

FONTE CenturyLink, Inc.

Related Links

http://www.centurylink.com



SOURCE CenturyLink, Inc.