A rede de hotéis Monreale Hotels lança primeiro parque PÓS COVID

Tendência essa que, se mantida, estimulará a reabertura econômica e a recuperação do turismo.

Com o dólar em patamares historicamente altos, somado às restrições de viagem de brasileiros ao exterior e à preferência por viagens de carro, a demanda regional retomará mais rapidamente e será predominante em curto prazo. A pesquisa por hotel tem crescido mais do que por passagem, indicando a realização de viagens regionais e de carro. 10,6 milhões de viagens de brasileiros ao exterior que serão redirecionadas, ao menos parcialmente, para o país. Fonte: OMT (julho/2020)

As reservas têm sido feitas pelo público regional "Há uma mudança no perfil de demanda, ao menos em curto prazo. Independente da localização, as reservas têm sido feitas por moradores da região onde o resort está localizado" (Emanoel Lima, Omnibees). A ideia é justamente manter a segurança do distanciamento social, mas mudar um pouco o ambiente. Esse tipo de fugida da rotina será ótimo para quem quiser uma viagem para relaxar , mas ainda não estiver se sentindo seguro apesar da liberação das restrições de viagem

Com a pandemia, hotéis do mundo inteiro, tiveram que mudar toda sua dinâmica operacional para garantir que seus hóspedes, equipe e eventuais visitantes sejam mantidos em segurança o tempo todo, e de maneira confortável.

Reservas aos resorts via Omnibees já ultrapassam a metade do volume pré-pandemia em diversos destinos do país.

"É compreensível que, passada a pandemia, as pessoas busquem novos ares como forma de recuperar a saúde emocional. Foram, e ainda estão sendo, dias muito difíceis.

Os estudos já feitos sobre locais de contágio indicam que a grande maioria se dá em lugares fechados. Gwen Knight, do Centro de Modelos Matemáticos para Doenças Infecciosas, reuniu diversos estudos científicos (além de outro tipo de publicações). "Do ponto de vista do número de infecções confirmadas, os casos externos se relacionam com 150, enquanto os casos ocorridos internamente se relacionam com mais de 9.000".

Com a diminuição dos riscos em relação a espaços pequenos e fechados neste momento há uma grande tendência de procura por turismo de natureza. Os dados do Sebrae apontam que as palavras-chaves que lideram as pesquisas são trilhas, montanha e natureza.

A imponência da paisagem natural é pré-requisito obrigatório da lista de destinos pós pandemia divulgada pelo Skyscanner, ferramenta de busca de passagens áreas e outros produtos turísticos.

As pessoas precisarão de um respiro, recarregar as energias para a voltar à rotina, e a natureza tem essa capacidade.

Além da preferência de destinos, os dados também mostram que cerca de 38% da população pretende viajar com a família após a pandemia, para acabar de vez com a saudade.

Neste momento de distanciamento social e com empresas e escolas se adaptando ao Home Office surge uma novidade, o "Resort Office", nova modalidade de turismo em tempos de pandemia, permitindo que as famílias trabalhem, estudem e desfrutem momentos relaxantes em um só lugar.

Outra tendência é o cicloturismo é uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo que consiste em viajar utilizando como meio de transporte uma bicicleta. Seja para quem quer estar antenado, fazer exercícios, poupar dinheiro ou salvar o planeta, a bicicleta se encaixa como uma solução perfeita na hora de viajar.

Houve uma alta também no turismo de aventura, o qual muitos associam com algo perigoso ou a atividades muito radicais, mas praticar turismo de aventura é como praticar esportes, normalmente na natureza, mas apenas por diversão, ou seja, a prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo.

O Monreale Resort de Poços de Caldas, resort principalmente familiar com uma área de 250 mil metros quadrados, localizado em Poços de Caldas - MG, 250 km de São Paulo é um exemplo de resort que agrada todas estas tendências.

O principal objetivo é o de é tirar o hóspede da mesmice e promover experiências em família, pensado de modo a fazer com que as famílias se sintam em casa, e tenham contato com natureza, esportes e diversas atividades em áreas externas.

No alto de uma área de proteção ambiental a 1300 metros de altitude inaugura ainda este ano o primeiro Parque Outdoor do Brasil, inspirado nos parques nacionais americanos, sendo todas as atrações ao ar livre para contato com a natureza.

O Parque está situado dentro do Resort e possui espaços para bike e caminhadas com 4 trilhas com níveis diferenciados sendo a maior com mais de 3km, também é possível aproveitar a estadia praticando esportes, diversas atividades como: Trilha Radical,Parede de Escalada, Paintball, Tiro Esportivo, Arco e Flecha, Arvorismo e Tirolesa ou simplesmente explorando a natureza.

A rede tem em seu DNA desde sempre uma paixão por bicicletas. Eles criaram um museu de bicicletas no próprio resort e elas muitas vezes servem como objetos de decoração nos hotéis da rede, "é uma grande realização promover este espaço aos hóspedes para que possam cuidar da mente e do corpo" destaca Flávio Delgado, CEO da rede Monreale.

Além do mudeu de bicicletas o Parque Outdoor implantou uma pista de bike asfaltada com 500m, ideal para toda a família.

Desde a sua fundação, a organização Monreale Hotels sempre valorizou muito a higiene e limpeza, como pilares da nossa cultura. Esse foco está agora ainda maior.

A ideia é justamente manter a segurança do distanciamento social, oferecendo muitas atividades ao ar livre em uma ampla área, mudando consideravelmente o ambiente habitual de hotéis e resort.

Esse tipo de fugida da rotina será ótimo para quem quiser uma viagem para relaxar, mas ainda não estiver se sentindo seguro apesar da liberação das restrições de viagem:

https://www.monrealehotels.com/novos-protocolos-categorias-express-e-plus

CONTATO:

Marcelo Volker Andrade

VMV GROUP

+55 31 996590908

[email protected]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324466/WhatsApp_Image_2020_10_15_at_12_35_24__1___1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324467/WhatsApp_Image_2020_10_15_at_12_35_24__3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324468/WhatsApp_Image_2020_10_15_at_12_35_25__1___1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324469/WhatsApp_Image_2020_10_15_at_12_35_25__2.jpg

FONTE MONREALE RESORTS POÇOS DE CALDAS

SOURCE MONREALE RESORTS POÇOS DE CALDAS