A Royal Canadian Mint se une ao mundialmente renomado fotógrafo de Toronto, Peter McKinnon, para criar uma nova série de moedas

A luxuosa linha continua com a moeda de $300 de platina pura 2019 – Eterna folha de bordo, apresentando o design de Celia Godkin, amplamente adornada com esmalte vermelho translúcido. Finalmente, o 40º aniversário da barra de ouro da folha de bordo é comemorado em uma impressionante moeda de 5 onças em ouro puro 99,99%, com design exclusivo da folha de bordo em açúcar em prova invertida: acabamento brilhante na folha, rodeado por um campo acetinado.

Dentre outros itens colecionáveis disponíveis este mês, estão:

Moeda de $3 em prata fina 2019 – Botões de rosas da Rainha Elizabeth, com design banhado a ouro rosa, do artista Claudio D'Angelo ;

em prata fina 2019 – Botões de rosas da Rainha Elizabeth, com design banhado a ouro rosa, do artista ; TA edição especial 2019 do conjunto de Prova de dólar de prata, caracterizando uma versão colorida do dólar de prata da Casa da Moeda, em comemoração ao 75 o aniversário do Dia D;

aniversário do Dia D; A moeda de $30 em prata fina 2019 - Aves majestosas em movimento: gansos do Canadá, criada por Pierre Leduc , com um holograma de múltiplas bordas, ilustrando as batidas de asas de um ícone dos céus canadenses;

em prata fina 2019 - Aves majestosas em movimento: gansos do Canadá, criada por , com um holograma de múltiplas bordas, ilustrando as batidas de asas de um ícone dos céus canadenses; A moeda de $50 em prata fina 2019 – Minha natureza interna: raposa-do-ártico, com revestimento de ouro em torno do design central, do artista Jayson Fuerstenberg , de Vancouver ;

em prata fina 2019 – Minha natureza interna: raposa-do-ártico, com revestimento de ouro em torno do design central, do artista , de ; O rolo de moedas em circulação 2019 – 50 centavos;

A moeda de $3 em prata fina 2019 – em comemoração à diversão canadense e às festividades – Flores de cereja, criada por Steve Hepburn ; e

em prata fina 2019 – em comemoração à diversão canadense e às festividades – cereja, criada por ; e A moeda de $5 em prata fina 2019 – série do zodíaco: touro, criação de Jori Van Der Linde .

A cunhagem, os preços e as informações completas sobre cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" (Compre) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser encomendados diretamente da Casa da Moeda, pelo telefone 1 (800) 267-1871, no Canadá, 1 (800) 268-6468, nos EUA ou no site da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas lojas da Royal Canadian Mint, em Ottawa e Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores, incluindo as agências participantes do Correio do Canadá.

A Royal Canadian Mint (Real Casa da Moeda do Canadá) é a corporação da Coroa, responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas de moeda do mundo, oferecendo inúmeros produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade, além de serviços relacionados em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite o site www.mint.ca.

