A S.Pellegrino apresenta a S.Pellegrino Young Chef Academy, que visa promover a mudança, sustentabilidade e inclusão em todo o mundo.

Hoje, a gastronomia desempenha um papel pioneiro na promoção da mudança social e ambiental: com o lançamento da S.Pellegrino Young Chef Academy, a S.Pellegrino busca cultivar um ecossistema internacional de talentos impulsionando a uma evolução contínua, não apenas neste setor, mas também em toda a sociedade.

Ao manter o desafio culinário S.Pellegrino Young Chef como plataforma, a S.Pellegrino Young Chef Academy estabelece uma abordagem educacional como base de seu programa. Sinônimo de paixão e dedicação, a Academy é um local de inclusão, onde a juventude encontra a experiência, apoiando o desenvolvimento da próxima geração de talentos visionários que buscam fazer a diferença na gastronomia mundial.

A S.Pellegrino Young Chef Academy abre suas portas para participantes de mais de 70 países, garantindo que esses talentos não encontrem limitações em termos de etnia, gênero, geografia ou de qualquer outro fator. Todos os jovens candidatos selecionados para o concurso S.Pellegrino Young Chef automaticamente farão parte da S.Pellegrino Young Chef Academy, juntamente com os perfis seniores - Especialistas, Mentores e Jurados - envolvidos nas diferentes edições do concurso.

Alguns dos mais renomados membros da comunidade culinária global, que já deixaram sua marca durante a jornada S.Pellegrino Young Chef, compartilharão seu precioso conhecimento com a Academy, aproveitando a oportunidade de passar adiante suas crenças pessoais para as próximas gerações de chefs.

Renomados chefs como Enrico Bartolini, Massimo Bottura, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth e o Editor chefe da Fine Dining Lovers Ryan King serão os primeiros a participar do projeto: eles vão colaborar com a S.Pellegrino para enriquecer o programa educacional, desenvolvendo um calendário emocionante e exclusivo de webinários, entrevistas e conversas disponíveis nos canais digitais da Academy.

A S.Pellegrino Young Chef Academy também será apoiada por um conjunto de parceiros de prestígio, comoALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Google, Facebook Fondazione Altagamma , disponíveis para contribuir com o conteúdo acadêmico que explorará diferentes assuntos relevantes - inovação, inclusão, comunicação, entre outros - e ampliando a oferta qualificada de Young Chefs.

Stefano Bolognese, Diretor da Unidade de Negócios Internacionais da Sanpellegrino, disse: "Temos muito orgulho em anunciar a abertura da nossa S.Pellegrino Young Chef Academy, como mais uma etapa de nosso compromisso de moldar o futuro da gastronomia, juntamente com a mais brilhante comunidade de chefs. O projeto visa facilitar a descoberta e conexão de talentos, com foco específico nas jovens gerações de chefs, que mudarão a futura forma de trabalhar. Além disso, hoje, espaços virtuais dedicados à troca de experiências, ideias e oportunidades são essenciais para lidar com os desafios do futuro. Desenvolvemos a S.Pellegrino Young Chef Academy como uma comunidade internacional, conectada através de redes digitais e humanas, com uma abordagem de credibilidade e com o apoio de figuras e parceiros influentes da indústria que estão se unindo (e se unirão) a nós nessa estimulante aventura".

