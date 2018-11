A Saudi Aramco realizará a 4a. edição anual do Fórum e Exibição IKTVA de melhores práticas no conteúdo local

DHAHRAN, Arábia Saudita, 22 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Real, o Príncipe Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, governador da Província Oriental, a Saudi Aramco realizará a 4a. edição de seu fórum do programa de Valor Total Adicionado do Reino (IKTVA - In-Kingdom Total Value Add) de 26 a 27 de novembro no Dhahran Expo Center, em Dammam.

O evento reunirá um amplo espectro de investidores locais e internacionais para explorar oportunidades de investimento na cadeia de fornecimento de energia. Profissionais e especialistas de várias entidades e empresas contribuirão em painéis dinâmicos de discussões, apresentações, workshops e seminários.

O Fórum e Exibição IKTVA deste ano reforçará o impacto positivo do programa na economia nacional, em linha com o Visão 2030, o programa de diversificação econômica da Arábia Saudita. O evento destacará histórias de sucesso e as melhores práticas para a promoção do conteúdo local dos fornecedores.

A Saudi Aramco criou o IKTVA para tornar o setor de energia saudita globalmente competitivo através da localização de bens e serviços, criando empregos diretos e indiretos para os cidadãos e aumentando a exportação de bens e serviços do Reino, relacionados com a energia, em 30 por cento.

O programa faz parte da estrutura da iniciativa estratégica do Programa Nacional de Transformação, destinado a amplificar os esforços dos fornecedores da empresa impulsionando os investimentos em bens e serviços locais, fornecendo desenvolvimento da força de trabalho e da transferência de tecnologia e incentivando a P&D e fornecendo, ao mesmo tempo, oportunidades de expansão para os parceiros.

O programa IKTVA procura desenvolver uma cadeia de fornecimento confiável e sustentável, capaz de fornecer localmente 70 por cento das exigências de materiais e serviços de seu setor energético. Até 2030, o programa também pretende estabelecer 30 centros de treinamento, ajudando 360.000 graduados altamente especializados a assumirem os postos de trabalho do futuro.

"Enquanto a criação de postos de trabalho de qualidade, a formação de uma força de trabalho bem treinada e o incentivo ao crescimento econômico são objetivos-chave, a localização é, em última análise, sobre a sustentabilidade", disse Mohammad A. Al-Shammary, vice-presidente de gerenciamento de aquisições e cadeia de fornecimento da Saudi Aramco. "O fornecimento da cadeia de valor da Saudi Aramco em nosso próprio território é uma ação estratégica para maior integração e agilidade, com benefícios comerciais os quais multiplicam significativamente nossa contribuição para a prosperidade de longo prazo do Reino, além de ser uma vitória para nossos fornecedores, pequenas e médias empresas, fabricantes e fornecedores de serviços globais".

O Fórum IKTVA deste ano deverá receber mais de 3.000 participantes de mais de 40 países, incluindo investidores, fornecedores e fornecedores de serviços novos e veteranos. Também, mais de 50 oportunidades de investimento na cadeia de fornecimento serão promovidas, bem como diversos seminários concentrados em como fazer negócios na Arábia Saudita e com a Saudi Aramco. O Fórum IKTVA é enriquecido por uma exibição de empresas nacionais e internacionais, juntamente com academias de treinamento, parques industriais e entidades governamentais.

O Fórum e Exibição IKTVA de 2018 é o principal evento global da cadeia de fornecimento de energia, recebendo uma série diversificada de setores da indústria tanto locais quanto internacionais, de pequeno e grande porte. Durante os últimos quatro anos, grandes empresas e pequenas e médias empresas formaram parcerias com a Saudi Aramco para formarem um setor energético competitivo e de classe mundial.

A Saudi Aramco é uma empresa líder mundial integrada de energia e produtos químicos, orientada pela crença central de que a energia é uma oportunidade. Desde a produção de aproximadamente um em cada oito dos barris de petróleo cru fornecidos ao mundo ao desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica à criação de um impacto positivo em tudo o que fazemos. Nós nos concentramos em tornar nossos recursos mais sustentáveis e mais úteis, o que promove crescimento econômico e prosperidade de longo prazo em todo o mundo. http://www.saudiaramco.com

