A Secretaria Geral da Muslim World League condena os ataques a mesquitas na Nova Zelândia

MECA, Arábia Saudita, 15 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Sua excelência o secretário geral da Muslim World League (Liga Muçulmana Mundial) e presidente do Conselho de Administração da World Organization of Muslim Scholars (Organização Mundial de Acadêmicos Muçulmanos), xeique dr. Mohammad bin Abdulkarim Alissa divulgou a seguinte declaração:

A Muslim World League condena os ataques às mesquitas na Nova Zelândia, que resultaram na morte de dezenas de fiéis inocentes e deixou muitos outros seriamente feridos. A Muslim World League também expressa seus profundos pesares e condolências às famílias, amigos e comunidades das vítimas.

Os ataques terroristas contra pessoas de fé constituem uma das formas mais desumanas e perversas de incitamento e ódio. A barbaridade, o ódio e a malevolência desse terrorista extremista encontra paralelos nos atos violentos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico (Daesh).

Diante de tamanha maldade, a comunidade global pode responder apenas com os valores do amor, harmonia e paz.

Para lidar com o flagelo do extremismo e da islamofobia, precisamos que os governos e organizações religiosas do mundo trabalhem juntos para encorajar a tolerância religiosa e a compreensão e para prevenir todas as formas de incitamento e ódio, incluindo todos os tipos de ódio dirigidos a qualquer religião ou afiliação étnica.

Sem ação preventiva, que procure encorajar valores humanos e morais em nossas gerações mais novas, corremos o risco de promover mais ciclos de violência. A Muslim World League irá trabalhar para aumentar seus esforços de atuação com múltiplos grupos religiosos, com o objetivo de criar iniciativas destinadas a promover maior entendimento e tolerância.

A Muslim World League planeja enviar uma delegação à Nova Zelândia para oferecer suas condolências em nome de sua excelência dr. Alissa e oferecer apoio às famílias e comunidades impactadas.

