A Seraphim da China fornecerá módulos para a maior usina solar inteligente da Austrália

CHANGZHOU, China, 12 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. ("Seraphim"), uma fabricante chinesa de produtos solares de classe internacional, anunciou recentemente que fornecerá módulos inteligentes de última geração para um projeto de usina fotovoltaica com capacidade de 9 MW na Austrália.

Está previsto que a usina localizada a 95 km a oeste de Moree, New South Wales e desenvolvida pela Kanowna Solar PL utilizará 27.500 unidades de módulos Seraphim MX de 325 W com otimizadores Maxim a nível de cadeia de células integradas. A construção da usina será iniciada no começo de 2019.

Indica-se que o módulo inteligente produzido pela Seraphim pode possibilitar até 1,5 vez mais módulos por cadeia, graças ao seu recurso de limite de voltagem, que reduzirá significativamente os custos e o tornará mais adequado para usinas de energia de grande porte e projetos comerciais. Ao mesmo tempo, comparado ao módulo tradicional, o módulo inteligente pode minimizar as perdas da inadequação do sistema de corrente contínua (DC) e as taxas de degradação a longo prazo para melhorar o output de produção em até cinco por cento.

"É um prazer cooperar com a Kanowna neste projeto solar inteligente sem precedentes, que representa um marco de enorme importância para ambas as empresas e também para todo o mercado solar australiano", comentou Polaris Li, presidente da Seraphim.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar em parceria com a Seraphim neste projeto inovador. Nossa equipe de engenharia passou vários meses estudando cuidadosamente os benefícios destes otimizadores. O otimizador Maxim usado pela Seraphim é ideal para projetos solares em instalações de serviços públicos devido ao seu design de custo-benefício excelente associado à otimização a nível de subcadeia de intra-módulos", disse a Dr. Emma Mailler, gerente-geral da Kanowna Solar.

Sobre a Seraphim

Fundada em 2011, a Seraphim acumulou conquistas impressionantes em um curto período. Obteve a classificação de Tier-1 da BNEF (Bloomberg New Energy Finance), o status de melhor desempenho da DNV GL e a lealdade de clientes exigentes ao redor do mundo. Com uma capacidade total de acima de 6 GW em mais de 40 países, a Seraphim atende a clientes globais oferecendo produtos de alta qualidade e serviços profissionais.

Sobre a Kanowna

A equipe por trás do projeto da Kanowna inclui a Meralli Projects e a Kinelli, que forneceram com sucesso usinas solares premiadas e com custo-benefício excelente para instalações de utilidade pública na Austrália, sem requerer subsídio do governo.

Para mais informações acesse www.seraphim-energy.com.

