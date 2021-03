A série HeatPro traz precisão do perímetro de defesa e detecção de incêndio para o mercado de massa

As câmeras da série HeatPro apresentam análises de aprendizagem profunda de vídeo térmico para proteção de perímetro, e medição de temperatura de objetos e detecção de incêndio com alarmes em tempo real. Recursos como classificação precisa de seres humanos/veículos, alarmes visuais e auditivos para proteção de perímetro e alarmes rápidos de exceção de temperatura para prevenção de incêndio os tornam ideais para aplicações em pequenas e médias empresas.

Defesa do perímetro com IA

Ao proteger um perímetro, maior precisão e uma baixa taxa de alarme falso podem ajudar a reduzir os custos de operação. A série HeatPro consegue isso desenvolvendo vigorosas análises de vídeo baseadas em algoritmos de aprendizagem profunda, reduzindo radicalmente os alarmes falsos.

As câmeras focam em proteção de perímetro de curto alcance (0-50 metros), onde oferecem detecção e classificação da meta. O uso de IA significa que as câmeras podem distinguir entre uma pessoa e um veículo. Isso é especialmente útil quando as duas metas estão próximas. Tradicionalmente, eles só podem ser reconhecidos como uma "meta", mas algoritmos inteligentes indicam que podem ser detectados separadamente, aumentando a precisão.

As câmeras térmicas também podem localizar facilmente possíveis ameaças em condições de visibilidade zero, quando uma câmera convencional não poderia. Elas fazem isso detectando a emissividade de radiação latente de um objeto, não dependem da luz visível. Isso significa que elas podem operar em todas as condições meteorológicas e na noite mais escura. Essas câmeras também não emitem luz, o que significa que sua presença não é evidente, tornando-as úteis em cenários em que precisam estar escondidas.

A série HeatPro também foi desenvolvida para ser instalada de forma eficiente e rápida, com uma implementação simples e em três etapas, reduzindo o tempo de configuração para 30 segundos. As câmeras térmicas tradicionalmente exigem engenheiros especializados para configurar e verificar, requer tempo e energia extras. As câmeras da HeatPro foram desenvolvidas considerando tempo e esforço de instalação – elas são mais simples de instalar e, portanto, os instaladores podem passar mais tempo configurando-as para excelente funcionamento, com a mais baixa taxa possível de alarme falso.

Medição de temperatura para prevenção de incêndio

A série HeatPro também está equipada com a capacidade de medir a temperatura. Esse processo é muito útil em um cenário em que o superaquecimento pode levar a incêndios. A câmera pode fornecer medição de temperatura sem contato para detecção rápida e visível. Isso significa que se pode tomar uma atitude mais cedo, potencialmente evitando um incêndio desde o início. A câmera pode acionar um alarme de incêndio mais rápido do que um sensor de fumaça.

A função de medição de temperatura também pode ser utilizada para ajudar a verificar qualquer possível problema de superaquecimento e diagnosticar problemas.

A série tem vários modelos e opções diferentes, com formato de bola e torre, e lentes biespectrais ou simples. As câmeras podem ser desenvolvidas em diversas soluções, por exemplo, funcionando perfeitamente com NVRs, sistemas de alarme AX PRO e até mesmo Hik-Connect para alertas móveis por telefone em tempo real. Eles podem ser usados em vários cenários – não menos importantes: edifícios residenciais, escritórios, canteiros de obras, estacionamentos de veículos, lojas e depósitos.

"Dedicadas a trazer soluções de proteção profissional para o mercado de massa, essas câmeras fornecem proteção de perímetro com precisão incomparável e detecção de incêndio com sensibilidade superlativa", diz Stefan Li, diretor de produtos térmicos da Hikvision. "A série Hikvision HeatPro oferece proteção profissional simplificada."

Clique aqui para saber mais sobre a HeatPro.

