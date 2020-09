A Shanghai Electric apresenta a Smart Energy Solution no World´s Clean Up Day (Dia da Limpeza Mundial) na China International Industrial Expo

Neste ano, a Shanghai Industry Expo adotou um novo modo de exibição com "off-line como principal e on-line como complemento". A exposição incluiu nove áreas diferentes de exibições englobando máquinas-ferramentas e processamento de metais CNC, automação industrial, conservação de energia e suporte industrial juntamente com uma nova geração de tecnologia da informação e aplicações.

Yuanyi, o Vice-Presidente do Shanghai Electric Power Generation Group, disse, "Estamos adotando um futuro mais digitalizado e inteligente. Hoje marca o terceiro World's Clean Up Day, e o mundo está pedindo soluções inteligentes para lidar com as questões ambientais. Temos orgulho de trazer à exposição soluções inteligentes de energia com outras soluções inteligentes pois a Shanghai Electric sempre foi entusiasmada para explorar soluções inteligentes para um mundo inteligente no futuro."

Soluções inteligentes da Shanghai Electric

Cidade inteligente— A Shanghai Electric apresentou sua cadeia industrial completa e respectiva plataforma de software, incluindo veículos alimentados com nova energia, elevadores inteligentes, descarte de resíduos e outras soluções que abrem caminho para um futuro inteligente. A empresa mostrou na feira um robô de carregamento totalmente automático, para veículos que utilizam novas energias, denominado C-POD. Esse produto pode identificar a posição da porta do carregador do veículo elétrico por meio de um módulo visual e guiar o soquete carregador até a tomada, num processo inteiramente automatizado.

Energia inteligente — A Shanghai Electric desenvolveu uma solução energética abrangente que reúne gestão fototérmica, fotovoltaica, energia eólica, armazenamento de energia, turbinas inteligentes, gestão de energia inteligente e gestão de qualidade de energia. A Shanghai Electric desenvolveu com êxito o projeto microrrede inteligente Sanxing, na Xin'an Village, que transfere a aldeia para uma comunidade de carbono zero, aplicando o sistema de gerenciamento abrangente de qualidade de energia, desenvolvido independentemente, e tecnologia avançada de compensação de energia reativa para garantir a confiabilidade do fornecimento de energia e a melhor operação possível da microrrede.

Fabricação inteligente— Ao apresentar sua exploração em transformação digital na exposição, a Shanghai Electric alavancou sua grande experiência em inteligência artificial para desenvolver soluções de aplicação industrial em energia eólica, proteção ambiental, energia térmica, elevadores e outras indústrias. . A empresa atraiu a atenção por suas inovações e seu papel na "transformação digital" na 2020 World Artificial Intelligence Conference (Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2020). A empresa também recebeu a primeira medalha de inteligência industrial do mundo, o "Zhanlu Award" e construiu a plataforma de solução digital SEunicloud para ajudar empresas de modo rápido e econômico a fazer aplicações inovadoras de internet industrial e melhorar o nível de digitalização e inteligência empresarial.

Transporte inteligente— A Shanghai Electric e o Shanghai ShenTong Metro têm explorado conjuntamente as aplicações 5G em controles de trânsito de trens, vigilância por vídeo e operação inteligente. As empresas também discutiram como conduzir a otimização e o desenvolvimento de sistema de trilhos magnéticos implantados na via e verificação da viabilidade no ambiente real, ao mesmo tempo em que descobrem novas soluções para o trânsito ferroviário urbano na era 5G, e fazendo do sistema de Trânsito de Ferrovia Digital Inteligente (iDRT) a espinha dorsal do futuro do transporte moderno por meio do uso de tecnologia ferroviária eletrônica virtual.

FONTE Shanghai Electric

