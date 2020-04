A Shanghai Electric relata aumento de 26% na receita bruta dos resultados anuais de 2019

XANGAI, 26 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), principal fabricante e fornecedora mundial de equipamentos industriais e de geração de energia, anunciou seus resultados auditados para o exercício fiscal concluído no dia 31 de dezembro de 2019.

Principais métricas financeiras e operacionais de 2019 em comparação com o ano anterior

A receita bruta aumentou 26%, para RMB 127,509 bilhões

bilhões O lucro atribuível aos acionistas da empresa controladora aumentou 24,83%, para RMB 3,72 bilhões

bilhões Os novos pedidos aumentaram 30,6%, para RMB 170,79 bilhões

bilhões O lucro básico por ação aumentou 25%, de RMB 0,20 para RMB 0,25

para Os funcionários da área de P&D aumentaram para 3.124, de 3.082, com investimento total em P&D de RMB 4,102 bilhões

Os novos pedidos de equipamentos de energia, industriais e serviços integrados representaram 33,2%, 26,7% e 40,1% do total de novos pedidos, respectivamente.

Com crescimento de 12,1% nas vendas, atingindo RMB 45.944 milhões, o segmento de equipamentos de energia manteve desempenho constante, incluindo equipamentos de geração de energia a carvão, equipamentos de transmissão e distribuição de energia, equipamentos de geração de energia a gás, equipamentos de geração de energia nuclear, turbinas eólicas e componentes, equipamentos de armazenamento de energia e equipamentos químicos de alta qualidade, entre outros.

As vendas decorrentes do segmento de equipamentos industriais, entre eles, elevadores, motores elétricos de médio e grande porte, equipamentos de fabricação inteligente, peças industriais básicas, equipamentos de proteção ambiental, entre outros, aumentaram 11,6%, para RMB 46.409 milhões.

O segmento de serviços integrados, abrangendo os serviços de engenharia de energia, de engenharia ambiental, engenharia e serviços de automação, de serviços de internet industrial, financeiros e de comércio internacional tiveram aumento de 83,5% na receita, chegando a RMB 44.316 milhões.

Um dos destaques notáveis são as realizações da empresa no segmento de equipamentos de energia eólica, que recebeu o maior pedido de turbinas eólicas terrestres do mundo para a base de energia eólica de Wulanchabu, na Mongólia continental. Outra conquista de peso foi o pedido de 39 conjuntos de turbinas eólicas e torres terrestres de 4 MW do projeto NORINCO Internacional da Croácia, marcando sua entrada formal no mercado europeu de energia eólica.

Sendo a representante de projeto na unidade de negócios de geração de energia a carvão, a usina Anhui Pingshan estará pronta para funcionamento no final de 2020, com eficiência térmica recorde mundial de 48,92%. A inovadora unidade de geração de energia de reaquecimento ultra-supercrítica de 1.350 MW ajudou a controlar as emissões globais de gases de efeito estufa para um futuro mais sustentável, reduzindo o consumo de carvão para geração de energia para 251 g/kWh.

A fim de manter a liderança da empresa em produtos relacionados à energia, a Shanghai Electric diversificou seus negócios e investiu na produção de novos tipos de baterias. A bateria de lítio-fosfato de ferro, desenvolvida e fabricada pela empresa, é usada no Aeroporto Internacional Daxing, de Pequim e o sistema móvel de armazenamento de energia no novo distrito de Xiong'an, que conecta a rede e o sistema de bateria de energia para o novo barramento de energia comprovam a sólida demanda de pedidos.

Em 2019, a Shanghai Electric lançou a internet industrial, para pressionar os limites de mentes e máquinas. Com a "plataforma industrial de internet SEunicloud", a empresa está agora fornecendo uma solução completa de operação inteligente de energia eólica, operação remota de energia térmica e manutenção de máquinas-ferramenta por meio da convergência do sistema industrial global com o poder da computação avançada, das análises, da detecção de baixo custo e de novos níveis de conectividade permitidos pela internet.

A Shanghai Electric vem expandindo seu alcance global com grande progresso em projetos no Oriente Médio (Projeto da usina de energia e jazida carbonífera em Thar), (Projeto da usina de energia solar concentrada de 700 MW, em Dubai), Sul da Ásia (Projeto de usina de ciclo combinado (CCPP), em Bangladesh), Sul da Austrália, entre outras regiões. A empresa também anunciou que participará da Expo 2020 Dubai como parceira oficial do pavilhão da China, demonstrando sua ambição global.

A Shanghai Electric preparou uma apresentação para seus resultados anuais de 2019, que está disponível no site de relações com investidores da Shanghai Electric, em https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2020/04/18//86486.pdf

Sobre a Shanghai Electric

A Xangai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) está envolvida essencialmente no projeto, fabricação e venda de equipamentos de energia e industriais. Concentra-se no segmento de equipamentos de energia, inclusive a fabricação e venda de equipamentos de geração de energia a carvão, equipamentos de geração de energia a gás, equipamentos de energia nuclear, equipamentos de energia eólica, equipamentos de armazenamento de energia, no segmento de equipamentos industriais, inclusive produção e venda de elevadores, motores elétricos de médio e grande porte, equipamentos inteligentes de fabricação, peças industriais básicas, equipamentos de proteção ambiental e no segmento de serviços integrados, entre eles, a contratação de construção de usinas de geração de energia, projetos de transmissão e distribuição de energia, além de outras áreas de negócios.

