A SHISEIDO comemora o lançamento global da nova coleção de maquiagem em Tóquio, Japão

Moderna, minimalista, visionária, expressiva, luxuosa e criativa em partes iguais, a nova série de maquiagem da SHISEIDO está classificada em quatro categorias de textura – géis, tintas, pós e iluminadores – e inclui 21 produtos em 125 tonalidades que combinam perfeitamente tecnologia de última geração, arte e ingredientes adquiridos localmente. "Estamos usando uma abordagem inovadora para a maquiagem, a qual nenhuma outra marca jamais usou", disse Jill Scalamandre, presidente da bareMinerals, BUXOM e de desenvolvimento global da Shiseido Makeup.

Dentro da TOLOT as quatro distintas texturas que formam a nova coleção foram expressas através do uso de tecnologia avançada de sensores e LEDs. A direção criativa e o projeto geral do espaço foram liderados pelo diretor de arte da SHISEIDO Keisuke Hori, em colaboração com o artista e diretor técnico Takahiro Matsuo e fundador da Lucent (um grupo de especialistas que cria as experiências interativas que expressam os conceitos através da tecnologia).

Yoshiaki Okabe, diretor corporativo da marca SHISEIDO e das marcas Global Prestige, acompanhou Sonoya Mizuno e Patrick Ta pelo espaço, explicando a importância da nova coleção de maquiagem e sua indispensável ligação com os cuidados com a pele. "Toda a linha de produtos é excepcional em suas fórmulas e as texturas são especialmente notáveis. Elas realmente oferecem uma experiência sensorial de maquiagem a partir de uma perspectiva japonesa", disse Okabe. Os convidados desfrutaram de iguarias fornecidas pela Mokomeshi, uma empresa de serviços de bufê de Tóquio. Cada prato servido foi inspirado por uma das quatro categorias de textura. Outras atividades incluíram retoques feitos pelos maquiadores da SHISEIDO e um estúdio de retratos VIP do diretor e fotógrafo, Mike Rosenthal.

"Quando as pessoas pensam em beleza japonesa, elas pensam na SHISEIDO. Faz sentido que esse lançamento de maquiagem seja comemorado primeiramente em Tóquio. Pessoalmente, estou muito orgulhoso em ver como tudo isso ficou perfeito", disse Okabe.

