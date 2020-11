A Shutterstock anuncia a primeira integração com a Spirable, parceira de tecnologia criativa dinâmica

NOVA YORK, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma empresa líder global de tecnologia que oferece uma plataforma criativa para conteúdo de alta qualidade, ferramentas e serviços, anunciou hoje uma integração com a Spirable, uma líder mundial em publicidade dinâmica em vídeo orientada por dados. Ao contrário das plataformas tradicionais de gerenciamento de recursos de mídia, a Spirable tem tecnologia criativa dinâmica que capacita os usuários a criar anúncios de vídeo personalizados e em tempo real com base em dados ao vivo e contextualizados.

A integração criativa dinâmica é a primeira de seu tipo para a Shutterstock, permitindo que os usuários premier da Shutterstock busquem sua biblioteca a partir da plataforma da Spirable e, então, insiram facilmente o conteúdo diretamente nos projetos de vídeo. Isso remove barreiras de fluxo de trabalho para os criadores, que agora podem buscar sem problemas os recursos da Shutterstock e produzir vídeos de marcas projetados para envolver os públicos em todos os estágios da jornada do comprador.

"Conteúdo envolvente de vídeo é crítico para cativar o público e destacar as marcas na multidão", disse Alex Reynolds, VP of Platform Solutions na Shutterstock. "Estamos animados com a parceria com um líder global como a Spirable para ajudar os usuários a acessar o conteúdo da Shutterstock e produzir rapidamente vídeos dinâmicos que irão empolgar e inspirar seus públicos".

"Nossa parceria com a Shutterstock é fundamental para a nossa missão de ajudar as marcas a se conectarem melhor com seus públicos de formas significativas e relevantes", disse Lauren Evans, Chief Marketing Officer na Spirable. "Acesso fácil aos recursos da Shutterstock, diretamente pela plataforma da Spirable, agora torna mais fácil do que nunca para as marcas realizar o vídeo criativo mais impactante, rápido e em escala."

Os usuários terão os seguintes benefícios com a integração:

Acesso direto à Shutterstock

Os membros da equipe poderão buscar e importar conteúdo licenciado da Shutterstock sem sair da interface da Spirable.

Inserir intuitivamente conteúdo em projetos de vídeo

Navegar rapidamente pelo conteúdo da Shutterstock a partir da ferramenta da Spirable e inserir com facilidade recursos diretamente em qualquer projeto de vídeo com um clique.

Proteção de licenças

Fácil acesso aos conteúdos cobertos pela proteção de licenciamento sem preocupações da Shutterstock.

Com o poder da Shutterstock e da Spirable, profissionais de marketing podem agora acessar rapidamente os recursos licenciados da Shutterstock para criar conteúdo de vídeo envolvente que inspire o público, destaque as marcas e impacte o resultado final.

Para começar, envie um e-mail para a Shutterstock em [email protected], e um membro da equipe de integração ajudará com os próximos passos.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), diretamente e por meio de seu grupo de subsidiárias, é um fornecedor líder global de fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade para empresas, agências de marketing e organizações de mídia em todo o mundo. Trabalhando com sua crescente comunidade de mais de 1 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede na cidade de Nova York, a Shutterstock possui escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, uma oferta de mídia de ações orientada para o valor; Shutterstock Custom, uma plataforma de criação de conteúdo customizado; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

