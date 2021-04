A Shutterstock nomeia Meeckel Beecher como diretor de diversidade, igualdade e inclusão

NOVA YORK, 6 de Abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (a "Empresa"), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia, anunciou hoje que Meeckel Beecher está ingressando na empresa como diretor de diversidade, igualdade e inclusão (DII). Nesse cargo, Meeckel avançará a estratégia global de DII da Shutterstock para garantir que a marca e as ofertas de produtos sejam diversificadas e representem seus funcionários e as comunidades que a Shutterstock atende em todo o mundo.

Um líder de pensamento bem respeitado pelo impacto social, diversidade e inclusão, Meeckel traz mais de uma década de ampla experiência para este cargo. Como diretor de DII da Shutterstock, Meeckel será responsável por conduzir todos os aspectos da estratégia global de DII da Shutterstock, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de liderança sênior, conselho de DII, bem como os grupos de recursos dos funcionários da Shutterstock: ShADEs (funcionários afro-descendentes), Todos Juntos (funcionários hispânicos e latinos), [email protected], Prism (que apoia membros da comunidade LGBTQ+ e aliados), e Seasons (apoiando funcionários geracionais). Meeckel garantirá que a DII seja considerada em todas as oportunidades possíveis, e criará e facilitará espaços seguros para feedback e diálogo sinceros sobre DII, ao mesmo tempo em que desenvolverá parcerias confiáveis, credibilidade e influência em toda a empresa.

"Estamos orgulhosos da rica mistura de origens e perspectivas na Shutterstock e queremos que nossos funcionários venham trabalhar como eles mesmos, onde eles poderão compartilhar suas ideias, experiências e perspectivas para abastecer os produtos criativos e inovadores que oferecemos aos nossos clientes", disse Sara Birmingham, diretora de recursos humanos da Shutterstock. "Tenho prazer de ter um líder excepcional como Meeckel conosco para avançar nossa missão de desenvolver uma força de trabalho que seja, em todos os níveis, representativa da comunidade global diversificada que atendemos."

Meeckel ingressa na Shutterstock de Altice, EUA, onde atuou como diretor de assuntos comunitários. Lá, ele fez uma parceria com várias partes interessadas para incorporar as melhores práticas da DII em toda a empresa e em programas de engajamento comunitário, e colaborou com os grupos de recursos dos funcionários da empresa para desenvolver engajamento e impacto. Meeckel também tem uma notável experiência em comunicações e responsabilidade social corporativa.

"À luz dos eventos do ano passado, manter valores de diversidade, inclusão, representação e respeito nunca foi tão importante, nem mais urgente", disse Meeckel Beecher. "Estou honrado por ingressar na Shutterstock, uma empresa que mantém esses princípios na vanguarda de tudo o que faz, e estou animado para ampliar e executar a estratégia de DII para garantir que tenhamos conexões significativas com nossos clientes e funcionários em escala global."

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade em crescimento com mais de um milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; Offset, uma coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

