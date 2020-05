A Sinopec ocupa o primeiro lugar em valor de marca no setor de energia e produtos químicos da China

Na avaliação das marcas chinesas divulgada como parte das atividades do dia, o valor da marca Sinopec atingiu RMB 299,1 bilhões, um aumento de RMB 17,3 bilhões em relação ao ano anterior, tornando-a a principal marca do setor de energia e produtos químicos da China e a segunda marca mais valiosa do país.

O valor das submarcas da Sinopec também se elevou. O valor da marca Easy Joy alcançou RMB 16,1 bilhões, um aumento de RMB 4,6 bilhões, enquanto o valor da marca Great Wall Lubricant alcançou RMB 7,7 bilhões, um aumento de RMB 600 milhões. Enquanto isso, a Epec.com está agora avaliada em RMB 9,8 bilhões e a Sinopec "Donghai" Asphalt em RMB 1,2 bilhão.

Sob a orientação da Administração Estadual de Regulamentação do Mercado, o Dia das Marcas da China é organizado em conjunto pelo Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, Conselho Chinês para o Desenvolvimento de Marcas, Sociedade Chinesa de Avaliação e outras organizações dedicadas a impulsionar a transformação da China de orientada pela fabricação para orientada pela inovação, de velocidade inigualável para qualidade incomparável e de fabricação de produtos para criação de marca. O sétimo Dia das Marcas da China, esse ano contou com 830 marcas inscritas para consideração, e depois foram submetidas a uma rigorosa série de critérios. No final, o valor de marca de 564 marcas foi anunciado no Dia das Marcas da China, totalizando o valor de RMB 7,3563 trilhões.

Durante os últimos 37 anos, a Sinopec está comprometida a criar energia e produtos químicos mais limpos através de ação responsável e prática. Atualmente, a empresa está concentrada no desenvolvimento de sua marca e em definir sua contribuição para a sociedade. Em março desse ano, a Sinopec lançou seu relatório "Opiniões de orientação sobre o fortalecimento da construção da marca da Sinopec", o qual esclareceu, pela primeira vez, o conceito de sua marca de se concentrar no desenvolvimento sustentável do setor de energia e produtos químicos através da inovação e responsabilidade, para criar vidas melhores e se tornar uma marca líder e melhor de sua classe.

Para melhorar a conscientização dos funcionários sobre a marca e expandir ainda mais sua marca, a Sinopec também se uniu com a Associação Chinesa de Qualidade para lançar a iniciativa "Excelência e efetividade da marca: 10 casos de destaque de marketing de marcas" para encorajar a comunicação e o compartilhamento entre as diferentes submarcas e divisões da empresa, visando cultivar uma cultura empresarial robusta e dinâmica.

Tendo sua avaliação de marca como reconhecimento de suas conquistas, a Sinopec continuará a melhorar sua marca e se concentrar na criação de impacto positivo na sociedade.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte em dutos e venda de petróleo e gás natural; venda, armazenagem e transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras mercadorias e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informações.

A Sinopec estabeleceu 'abastecer uma bela vida' como sua missão corporativa, colocando 'as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e a situação onde todos ganham' como seus principais valores corporativos e busca estratégias de desenvolvimento orientado pelo valor e motivado pela inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento ecológico e de baixa emissão de carbono e luta para atingir sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial do setor de energia e produtos químicos.

