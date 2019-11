A SiO2 Medical Products recebe um investimento estratégico de uma líder mundial em medicamentos, que ganha acesso a uma nova tecnologia de embalagens potencialmente disruptiva

O investimento confirma o interesse em usar a tecnologia da SiO2, que pode oferecer vantagens, entre elas, qualidade e desempenho melhores

Estima-se que a inovadora tecnologia da SiO2 ajude a fornecer benefícios regulatórios, embalagem primária aperfeiçoada e potencial economia operacional para vários produtos

O financiamento foi coliderado pela MPM Capital, líder em investimentos em saúde

AUBURN, Alabama, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A SiO2 Medical Products anunciou hoje um investimento estratégico da Novartis, para explorar e possivelmente usar sua ciência de materiais na tecnologia de embalagens em vários produtos. Os recipientes da SiO2 são formados por um corpo de plástico moldado com uma fina camada de vidro no lado interno. Com a tecnologia patenteada da SiO2, esperam-se vários possíveis benefícios:

embalagem melhorada (baixas partículas, óleo de silicone e ausência de tungstênio, sem delaminação, barreira de oxigênio semelhante a vidro, controle dimensional mais rígido, não quebra);

tecnologia inovadora de ciência de materiais para atingir possíveis padrões aprimorados de qualidade e segurança para produtos biológicos. À medida que as autoridades de saúde estão ficando mais rígidas quanto à contaminação por partículas, especialmente em produtos oftálmicos, a tecnologia da SiO2 oferece uma plataforma exclusiva para ajudar a preencher esse requisito; e

possíveis economias operacionais relacionadas ao melhor controle dimensional, o que permite manuseio, enchimento, inspeção, interface com mecanismos (por exemplo, autoinjetores) e dosagem mais precisos.

Espera-se que, após o primeiro uso bem-sucedido na área oftalmológica, a tecnologia possa ser estendida a vários produtos.

A SiO2, uma empresa privada da área de ciência de materiais, fabrica recipientes primários para medicamentos com polímeros de olefina cíclica (COP) moldados com precisão, com um sistema de revestimento fino, transparente e à base de silicone, composto por nano camadas de organossiloxano e sílica. Esse sistema inovador de revestimento combina, de maneira única, a durabilidade e a consistência dimensional de plásticos com as propriedades de barreira ao oxigênio, baixos extraíveis e estabilidade de pH do vidro, ou seja, do quartzo.

"Agradecemos aos nossos investidores Novartis e MPM Capital e esperamos colaborar com a Novartis em vários usos da nossa tecnologia de ciência de materiais", disse Lawrence Ganti, diretor comercial. "A Novartis compartilha a nossa visão de fazer progredir a tecnologia para obter melhores resultados para os pacientes. Acreditamos que essa colaboração é uma das primeiras desse tipo, em que o uso da ciência avançada de materiais na administração de medicamentos pode ajudar a melhorar a vida dos pacientes", disseram em uma declaração conjunta o Dr. Robert Pangborn, diretor aposentado de pesquisa e desenvolvimento da Dow Chemical Corp., e o Dr. Bob Langer, professor do MIT, ambos líderes do conselho científico da SiO2 e com a colaboração dos principais cientistas do mundo.

"A liderança da SiO2, aliada à colaboração da Novartis, posiciona a organização para o sucesso", disse Tony Rosenberg, sócio executivo da MPM Capital e diretor do conselho da SiO2. "A inovadora tecnologia de revestimento de superfície da SiO2 para embalagens primárias de medicamentos tem potencial para facilitar a inovação de inúmeros produtos durante o ciclo de desenvolvimento até a apresentação final do mercado".

Sobre a MPM Capital

A MPM Capital é uma empresa de investimentos em saúde com mais de duas décadas de experiência fundando empresas de ciências biológicas que buscam transformar inovações científicas em curas para doenças graves e e investindo nelas. Por meio de sua equipe experiente e dedicada de profissionais da área de investimentos e parceiros executivos, a MPM se empenha para impulsionar avanços médicos inovadores que transformam a vida dos pacientes. A empresa investe em três áreas: BV2018, um fundo de capital de risco; um fundo de cruzamento exclusivo para a oncologia (ações privadas e públicas); e outra iniciativa de investimento voltada para a oncologia com o Dana-Farber Cancer Institute. Para obter mais informações, visite http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com.

Sobre a SiO2 Medical Products

A SiO2 Medical Products é uma empresa norte-americana privada de ciências avançadas de materiais, com gerenciamento familiar há 100 anos, sempre envolvida no lançamento de tecnologias disruptivas inovadoras. O objetivo da empresa é tornar a embalagem mais segura e confiável para a biotecnologia e indústrias afins. A empresa desenvolveu novos materiais para fabricar vários produtos. Atualmente, tem sede em Auburn, Alabama, perto de Atlanta, Geórgia, e está desenvolvendo novas instalações localizadas perto de Basileia, na Suíça, para fabricar com a mesma qualidade seis sigma superior em todas as suas instalações. A empresa tem parcerias aprofundadas com professores de renome nas principais universidades de pesquisa, como a Universidade da Califórnia, a Universidade de Chicago, o MIT e a CalTech. Para obter mais informações, visite www.sio2med.com.

As declarações contidas neste comunicado à imprensa podem conter certas afirmações prospectivas relacionadas à SiO2 Medical Products que se baseiam nas crenças da gerência da empresa, bem como em suposições feitas pela gerência e informações atualmente disponíveis para a mesma. Essas declarações prospectivas são, por natureza, sujeitas a riscos e incertezas significativos. Elas incluem, sem limitações, afirmações relacionadas às perspectivas de negócios da SiO2, a desenvolvimentos futuros, tendências e condições do setor e mercados geográficos em que a SiO2 atua, suas estratégias, planos, objetivos e metas, sua capacidade de controlar custos, afirmações relacionadas a preços, volumes, operações, margens, tendências gerais do mercado, gestão de riscos e taxas de câmbio.

