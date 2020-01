A Snap Fitness está preparada para contínua expansão internacional em 2020

CHANHASSEN, Minnesota, 16 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Novos clubes, novos territórios e novas realizações estão no horizonte da Snap Fitness. Com mais de um milhão de membros e mais de 2.000 clubes abertos ou programados para desenvolvimento em todo o mundo, a marca de preparo físico que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, está posicionada para continuar seu crescimento internacional e desenvolvimento da marca em 2020.

A Snap Fitness celebra o ano novo com seu 100o. clube aberto na Europa e o lançamento de um novo clube de última geração, projetado com iluminação personalizada e a mais recente tecnologia de preparo físico no Reino Unido e na Irlanda. Outros mercados principais para expansão em 2020 incluem Austrália, Nova Zelândia, México, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

"Quer estejamos expandindo em países já parceiros ou entrando em novos mercados, as comunidades estão abraçando nosso modelo de 24 horas por dia, sete dias por semana o qual fornece oportunidades de preparo físico para todos", disse Allison McElroy, executiva chefe de desenvolvimento global da Lift Brands, a empresa controladora da Snap Fitness. "Novas academias estão em desenvolvimento por todo o mundo, e nossa expansão internacional é uma prioridade em 2020".

O crescimento da Snap Fitness explodiu em 2019, incluindo o primeiro clube inaugurado em Taiwan. A marca também apresentou crescimento significativo de 46 por cento na região Ásia-Pacífico e um crescimento global de nove por cento no número de membros.

"A Snap Fitness transcende as tendências oferecendo solidez em um mercado concorrido e de movimento rápido", disse Weldon Spangler, CEO da Lift Brands. "A vantagem da Snap Fitness é inovar constantemente nossas academias e fazer com que o preparo físico seja acessível para todos a qualquer hora. Nosso sucesso proporciona oportunidades para mais pessoas encontrarem o sucesso nos seus objetivos de preparo físico".

A Snap Fitness oferece uma atmosfera de butique, a mais recente tecnologia e uma variedade de equipamentos para ajudar cada membro a atingir e comprovar os resultados.

Sobre a Lift Brands

A Lift Brands é uma inovadora líder do setor de preparo físico como a marca controladora de diversas franquias de fitness e marcas de fitness em todo o mundo, incluindo Snap Fitness, 9Round International Franchise, YogaFit Studios Franchise, Steele Fitness e Fitness On Demand. Com mais de um milhão de membros e mais de 2.000 locais inaugurados ou programados para desenvolvimento em mais de 26 países, a Lift Brands fornece resultados através das mais recompensadoras experiências de preparo físico do mundo e muda vidas diariamente. Para mais informações sobre a Lift Brands, visite o endereço www.liftbrands.com.

FONTE Snap Fitness

SOURCE Snap Fitness