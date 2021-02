A solução de rede de carbono zero de energia digitalizada da Huawei acaba de ser lançada e vai ajudar as operadoras a atingir as metas de neutralidade de carbono

Atualmente, o baixo carbono é um tema importante na sociedade humana. As principais economias do mundo estão assumindo compromissos para atingir as metas de neutralidade de carbono e estabelecendo prazos para alcançar essas metas até 2050. As empresas estão avançando em direção ao crescimento sustentável e ao desenvolvimento verde. As operadoras e os gigantes tradicionais de energia propuseram metas de neutralidade de carbono. Com um movimento promissor de neutralidade de carbono surgindo globalmente, indústria de energia está disposta a se transformar até a digitalização e baixa carbonização para alcançar a neutralidade de carbono.

"A Rede de Carbono Zero tornou-se um importante objetivo estratégico para as principais operadoras em todo o mundo", disse Zhou Taoyuan. No contexto da neutralidade de carbono, a energia renovável desempenhará um papel vital no setor de energia no futuro. O consumo global de energia da TIC está aumentando continuamente. Estima-se que até 2030, o consumo global de eletricidade chegará a 5%. Baixa carbonização e redução do consumo de energia são as duas principais metas de desenvolvimento das operadoras.

Zou Taoyuan destacou que a solução de Rede de Carbono Zero da Huawei, convergindo com a Intelligent Power Cloud (Nuvem de Energia Inteligente), faz com que as operadoras busquem o desenvolvimento de baixo carbono, verde e sustentável quando confrontadas com desafios internos e externos.

A solução de Rede de Carbono Zero da Huawei inclui Simplified Site, Simplified Equipment Room, Simplified and Simplified DC e Green Power for All.

Em primeiro lugar, Simplified Site (Local Simplificado), transformação de sites fechados para sites abertos e, posteriormente, para site Blade. Desta forma, o espaço passa para o gabinete e logo depois para o poste. A implementação completa de sites baseados em poste ajuda a reduzir o consumo de energia e economizar custos com eletricidade e aluguel.

Em segundo lugar, o Simplified Equipment Room (Sala de Equipamentos Simplificada) permite que os gabinetes substituam as salas por novas instalações. Para expansão da capacidade, sem a necessidade de mais espaço, sem a necessidade de modernização de cabos nem de novos condicionadores de ar (CA), economizando no consumo de energia, em espaço e em engenharia.

Além disso, o Simplified DC (Data Center Simplificado) permite remodelar a arquitetura por meio de uma construção totalmente pré-fabricada e modular, reduzindo o TTM (time to market) de 20 para 6 meses. A manutenção preditiva e a melhoria de eficiência são alcançadas por meio da remodelação da energia com base em soluções de alta densidade, eficiência e de economia de energia. O Reshaping Cooling (Resfriamento de Remodelação) é obtido por meio do Indirect Evaporative Cooling (Resfriamento Evaporativo Indireto) e do iCooling. Em comparação com as soluções tradicionais, a PUE (Eficácia do Uso de Energia) apresenta uma redução de 17%. A solução inteligente de operação e manutenção é usada para remodelar a operação e manutenção, melhorando a eficiência de operação e manutenção em 35%.

Por fim, o Green Power for All (Energia Verde para Todos) permite que a energia verde chegue aos sites, salas CO e Data Centers para alcançar todos os cenários com acesso solar e obter conexões e computação verde.

As quatro soluções acima convergem com a Intelligent Power Cloud para reduzir os custos de consumo de energia e, finalmente, melhorar a eficiência energética por meio de energia inteligente que integra fonte, rede, carga e armazenamento.

A Huawei Digital Power tem profunda experiência em eletrônica de potência, tecnologias da informação e das comunicações e tecnologias digitais, e se dedica à geração de energia verde e ao consumo eficiente de energia. A geração total de energia verde é de 325 bilhões de kWh, economizando 10 bilhões de kWh de eletricidade e o equivalente ao plantio de 220 milhões de árvores atualmente. "Contribuir efetivamente para a neutralidade de carbono mundial é nosso objetivo e missão", disse o Sr. Zhou Taoyuan. A solução de Rede Carbono Zero de Energia Digitalizada da Huawei ajudará as operadoras a avançar em direção ao desenvolvimento sustentável de baixo carbono e a acelerar o processo de neutralidade de carbono global.

