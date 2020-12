A solução exclusiva de reciclagem de plástico da Clariter alcança pegada de carbono líquida negativa

LUXEMBURGO, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Clariter, empresa internacional de tecnologia limpa, anunciou que sua solução única para a reciclagem de plástico conseguiu obter balanço líquido negativo em sua pegada de carbono, de acordo com os resultados de um novo estudo. Isto significa que a solução não só deixa de adicionar mais carbono no planeta, mas efetivamente o remove.

Os resultados se originam de um estudo inicial independente sobre a Análise de Ciclo de Vida (ECV) realizado pela CE Delft, uma instituição renomada de pesquisa e consultoria. O estudo determinou que a pegada de carbono da Clariter ficou abaixo de zero, indicando um benefício para o meio ambiente, já que a solução efetivamente reduz as emissões de carbono.

A finalidade do estudo era a de compreender melhor a oferta de sustentabilidade da Clariter para seus clientes e outras partes interessadas, além de informá-los de forma mais aprofundada sobre suas atividades de engenharia de design.

Ao contrário do que ocorre na maior parte da indústria de reciclagem, que se concentra na reciclagem mecânica dos resíduos de plástico, a Clariter recicla de maneira química. Como resultado isso, esta tecnologia inovadora transforma resíduos indesejáveis de plástico em produtos industriais puros de alto valor e prontos para o uso, proporcionando uma solução revolucionária para a o problema endêmico do desperdício de plástico.

A Clariter complementa a reciclagem mecânica através do reaproveitamento de fluxos de resíduos plásticos que não podem ser processados mecanicamente. O processo químico patentado pela empresa tem como consequência o reaproveitamento de resíduos plásticos, resultando em substâncias químicas puras, sem odor e livres de enxofre: solventes alifáticos, óleos minerais brancos e ceras parafínicas brancas como a neve. Em seguida, tais substâncias são utilizadas como ingredientes em mais de 1.000 produtos de consumo.

O plano de curto prazo da Clariter é o de construir e operar fábricas completas, cada uma reciclando 60.000 toneladas de resíduos plásticos e produzindo 50.000 de produtos limpos anualmente. O estudo ECV também destacou que o processo da Clariter oferece benefícios significativos no tratamento de resíduos plásticos que não podem ser tratados mecanicamente.

Geert Bergsma, Gerente de análise da cadeia de suprimento na CE-Delft, disse: "A CE Delft realizou uma avaliação do ciclo de vida para a Clariter, desde o início até o fim da produção. Os resultados indicam que esta solução é mais atrativa do que as trajetórias alternativas para a reciclagem e descarte não mecânico de poliolefina, comprovando que uma pegada de CO₂ negativa ainda mais significativa está ao nosso alcance. E esta afirmação é ainda mais enfática se forem utilizados recursos totalmente renováveis neste processo".

Quando comparamos a reciclagem de resíduos plásticos (poliolefinas) da Clariter com outras rotas de tratamento para os mesmos resíduos, o resultado inclui tanto o impacto dos processos de produção como os benefícios de se evitar o uso de energia ou produtos convencionais. Os resultados comprovam que:

A pegada de carbono da Clariter é negativa (abaixo de zero), o que significa um benefício para o meio ambiente. Ao compararmos com outras soluções, a Clariter não polui ou desgasta o planeta, mas efetivamente o limpa. O impacto e os benefícios da solução da Clariter superam os do processo de pirólise[1], que produz intermediários (ex.: energia, combustível ou novos plásticos). Enquanto o processo de pirólise prolonga a vida útil dos plásticos, o processo da Clariter elimina os resíduos por completo. A expectativa é de que as fábricas completas da Clariter demonstrem geração favorável de energia, se comparadas com a Incineração de Resíduos Sólidos Municipais (MSWI). Também se espera que a solução demonstre ser competitiva em relação aos melhores processos de pirólise, já que a solução da Clariter possui menor pegada de carbono.

Petra Koselka, COO da Clariter, afirmou: "Ter uma pegada negativa de carbono nos coloca numa posição forte e única. Após uma maior otimização de nossas fábricas, a utilização de fontes renováveis de energia e possivelmente hidrogênio ecológico, esperamos que o processo da Clariter tenha uma pegada de carbono ainda mais vantajosa. Entregar produtos ecológicos deste nível para nossos clientes e oferecer um novo começo está no cerne do que fazemos. O resultado não é só um passo importante para nós, mas para todo o setor da reciclagem química".

A Clariter trabalha com a REYL & Cie como consultoria financeira.

Sobre a CE Delft

Através de seu trabalho de pesquisa independente e consultoria, a CE Delft ajuda a criar um mundo sustentável. Sua expertise tem posição de liderança nos campos de energia, transporte e recursos. Com grande conhecimento sobre tecnologias, políticas e questões econômicas, a instituição apoia agências governamentais, ONGs e indústrias na busca por mudanças estruturais. Há 40 anos, as habilidades e o entusiasmo do pessoal da CE Delft são dedicados na conquista desta missão. Para obter mais informações, visite: www.cedelft.eu.

Sobre a Clariter

A Clariter criou um processo revolucionário de reciclagem química (reaproveitamento) que proporciona uma solução de grande escala para o problema mundial apresentado pelos resíduos de plásticos. A tecnologia é capaz de tratar da maior parte dos fluxos de resíduos plásticos, não só ajudando o planeta de forma eficiente, mas também criando uma oportunidade lucrativa de negócios. Ao invés de reciclar plástico para gerar substância intermediárias que exigem mais processamento, a Clariter o transforma em 3 famílias de produtos industriais prontos para o uso: óleos, ceras e solventes. Estas alternativas puras de combustíveis fósseis são usadas como ingredientes para fabricar mais de 1.000 produtos de consumo limpos, de uso cotidiano. A pegada de carbono do processo da Clariter é negativo, melhor do que aterros, incineração e outras soluções baseadas em pirólise. A tecnologia em questão comprova-se através de uma fábrica piloto operacional em Gliwice, na Polônia, e uma fábrica de demonstração em East London, na África do Sul. A empresa tem sedes em Israel, Polônia, Luxemburgo e Holanda. Sem comprometer a lucratividade ou a sustentabilidade, a Clariter oferece o valor da economia circular. Para obter mais informações, visite: www.clariter.com.

A pirólise é um processo químico que também é chamado de cracking térmico.

