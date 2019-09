A Spectrum Therapeutics anuncia doação para apoiar iniciativas de pesquisa e capacitação lideradas pela Canadian Sleep and Circadian Network

SMITHS FALLS, ONTÁRIO e MONTREAL, 26 de setembro de 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), a divisão médica da Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) tem o prazer de anunciar uma doação à Fundação do Hôpital du Sacré-Coeur de Montreal (Fundação do Hospital do Sagrado Coração de Montreal) para apoiar a campanha nacional associada à Canadian Sleep and Circadian Network ("CSCN"): Sleep On It, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da qualidade do sono para a saúde.

A doação da Spectrum para a campanha foi feita com base no pedido da CSCN de apoiar sua iniciativa de organizar a comunidade científica do sono em relação à questão do uso de cannabis para tratar distúrbios do sono. Embora o volume crescente de dados casuais indique o aumento no uso da cannabis por indivíduos com distúrbios do sono, as evidências científicas clínicas sobre sua eficácia ainda são limitadas. Assim, por meio dessa doação, a CSCN poderá fornecer ao público, aos tomadores de decisão em gestão de saúde e à comunidade científica do sono, uma análise dos dados atualmente disponíveis e identificar as lacunas de pesquisa que precisam ser preenchidas. Espera-se que esta análise seja concluída durante a segunda metade do ano calendário de 2020.

Ao estabelecer parceria com o líder da indústria da cannabis, o objetivo da CSCN é combinar a experiência de médicos e pesquisadores em todo o país, a fim de facilitar e apoiar cientificamente o desenvolvimento de um documento técnico, com base em uma análise abrangente de toda a literatura e dos fatos existentes acerca do uso da cannabis no tratamento de distúrbios do sono. Espera-se também que o relatório seja publicado durante a segunda metade de 2020 e que apresente um programa atualizado de pesquisa clínica, analisando todas as áreas que afetam a qualidade do sono, incluindo a dor, o envelhecimento e os distúrbios, como a insônia. Por fim, o documento técnico fornecerá informações e orientações sobre futuros direcionamentos de pesquisa e requisitos adicionais para se obter evidências sobre a possível aplicação da cannabis medicinal no tratamento de distúrbios do sono.

"O sono de boa qualidade é muito mais importante para a saúde no longo prazo do que a maioria das pessoas imagina", comentou o Dr. Mark Ware, diretor médico da Canopy Growth. "Estamos agora começando a explorar o papel que a cannabis pode ter no tratamento de distúrbios relacionados ao sono. O feedback dos pacientes é muito promissor até o momento, e parcerias como esta aumentarão a nossa compreensão sobre o intrigante fenômeno do sono, que é tão essencial para o nosso bem-estar geral".

"A legalização da cannabis no Canadá despertou interesse natural no potencial da planta para o tratamento de distúrbios do sono. Precisamos catalisar o desenvolvimento de esforços coletivos para continuar a desenvolver plataformas de conhecimento científico para informar políticas, práticas terapêuticas e esforços de prevenção sobre o sono e a cannabis, além de informar cientificamente os tomadores de decisão e o público em geral acerca da pesquisa necessária para produzir dados com base em evidências sobre o sono e a cannabis", comentou a Dra. Julie Carrier, diretora científica da Canadian Sleep and Circadian Network e pesquisadora do sono no CIUSSS do norte da llha de Montreal.

Um em cada três canadenses não tem as sete horas de sono recomendadas por noite. A missão da CSCN é mobilizar a comunidade de saúde para adotar uma abordagem integrada para melhorar os resultados e o tratamento de pacientes com distúrbios do sono.

Um brinde à futura Growth (e ao melhor sono!)

