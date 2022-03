A start-up KeyZell planeja atingir 5 milhões de euros em investimentos privados e se tornar o novo unicórnio do setor de biotecnologia

MADRI, 17 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A KeyZell, uma empresa espanhola de biotecnologia que está na fase de desenvolvimento de tratamentos e ferramentas digitais contra o câncer, acabou de abrir uma rodada de financiamentos privados que espera-se que atinja 5 milhões de euros. O objetivo é impulsionar seus projetos e se consolidar como uma das start-ups de biotecnologia com a maior projeção internacional.

A KeyZell abre essa nova rodada de investimentos privados para realizar um estudo clínico em humanos com um de seus tratamentos inovadores contra o câncer, baseado na pesquisa do Dr. Nabil Hajji sobre apoptose celular induzida pelo bloqueio de receptores na célula, bem como para melhorar seu sistema de inteligência artificial na medicina de precisão que visa ser o futuro do tratamento do câncer, graças a um algoritmo que propõe o tratamento personalizado mais apropriado para cada paciente, dependendo das características únicas de cada pessoa e do tipo de câncer.

A KeyZell já gerou grande interesse tanto por parte de investidores privados nacionais quanto de fundos de investimento norte-americanos, e fechou com sucesso uma rodada preliminar de 450 mil euros, 50% acima da expectativa. Entre seus investidores estão corretores profissionais, bem como empresários da Espanha e México.

"Criamos a KeyZell com o objetivo de desenvolver novas soluções e ferramentas contra o câncer que possam ajudar profissionais da área médica e pacientes em sua luta contra essa doença. Essa rodada de financiamento nos permitirá atingir nosso grande objetivo", disse Jose del Corral, CEO da empresa.

A empresa está comprometida com a tecnologia blockchain, implementando melhorias em sua ferramenta baseada em IA e reforçando esse aspecto por meio de estudos clínicos. A Keyzell planeja financiar o estudo clínico na Austrália, enquanto negocia com um parceiro estratégico para realizar outro estudo no México. Além disso, a empresa trabalha na estrutura necessária para realizar os processos regulatórios na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Tailândia, na África do Sul, no Marrocos e no Canadá.

A Keyzell tem o prazer de ter o Dr. Nabil Hajji entre seus fundadores. Ele liderou a pesquisa com colaboradores da Universidade de Sevilha e da Universidade de Harvard, onde foi descoberto um novo tratamento que conseguiu eliminar o tipo mais agressivo de câncer de cérebro, o glioblastoma, pela primeira vez e após mais de 20 anos sem avanços na pesquisa deste tipo de câncer.

