A Stenn fecha novo programa de US$ 200 milhões para expandir serviços de financiamento comercial digital

LONDRES, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Stenn International Ltd., empresa de tecnologia financeira e de dados que oferece soluções on-line inovadoras para compradores e vendedores das cadeias globais de fornecimento, anunciou hoje que fechou um novo mecanismo de financiamento de US$ 200 milhões da Crayhill Capital Management LP ("Crayhill"), uma gestora de crédito privado de Nova York e credora de ativos. O mecanismo complementa o atual programa premiado de securitização de contas a receber da Stenn, que disponibiliza financiamento para empresas envolvidas no comércio internacional.

O novo programa, Stenn Direct Funding, tem um recurso de ampliação considerável e foi estruturado para facilitar o acesso ao capital de giro para clientes novos e existentes por meio da tecnologia de financiamento on-line da Stenn. Esse novo mecanismo ajudará a oferecer gerenciamento de liquidez e fluxo de caixa a empresas globais afetadas pela pandemia do coronavírus.

Fundada em 2015, a Stenn oferece financiamento ágil para o comércio internacional de vários setores, auxiliando a lidar com a "lacuna de financiamento comercial" de US$ 1,5 trilhão identificada pela Câmara de Comércio Internacional como uma necessidade não atendida significativa no financiamento comercial global.

Greg Karpovsky, fundador da Stenn, comentou: "Estamos muito satisfeitos de aprofundar nossa parceria de financiamento com a Crayhill neste momento em que as empresas que fazem negociações internacionais precisam urgentemente de acesso à liquidez para retomar o comércio. A Stenn está posicionada de maneira única para apoiar a sua base global de clientes. Nossa estratégia de longo prazo é ampliar a base de clientes e presença global, criando soluções de financiamento digital escaláveis e estabelecendo sólidos relacionamentos com parceiros de capital como a Crayhill".

Josh Eaton, sócio-gerente da Crayhill, comentou: "Estamos satisfeitos por expandir e fortalecer nossa parceria com a equipe da Stenn. A empresa é financeiramente sólida e cresce com rapidez, de olho na inovação, tanto em seus programas de capital quanto na prestação de serviços. O programa Stenn Direct Funding apoia o posicionamento de liderança de mercado da Stenn no financiamento do comércio internacional".

Chris Rigby, diretor global de finanças e mercado de capitais da Stenn, comentou: "Este novo programa com lastro em ativos fornece à Stenn considerável capacidade de financiamento incremental de forma comprometida, enquanto expande significativamente o conjunto de produtos e o alcance jurisdicional da Stenn. O programa em si é altamente flexível e oferece à Stenn um caminho direto ao mercado escalável e fácil de usar no longo prazo".

Sobre a Stenn International Ltd.

A Stenn International Ltd. é uma empresa de tecnologia financeira e de dados com sede no Reino Unido, que oferece financiamento flexível a empresas que trabalham com o comércio transfronteiriço. As soluções de financiamento comercial da Stenn podem ser protegidas e geridas on-line, agilizando o acesso à liquidez para exportadores e permitindo que importadores comprem no formato de conta aberta. Essas práticas inovadoras permitem à Stenn financiar setores e regiões geográficas atualmente mal atendidos no comércio global.

A Stenn opera globalmente, com escritórios em Buenos Aires, Los Angeles, Nova York, Miami, Londres, Amsterdã, Bruxelas, Dusseldorf, Berlim, Mumbai, Cingapura, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao e Xangai. Saiba mais no site stenn.com ou siga a Stenn no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Sobre a Crayhill Capital Management

A Crayhill Capital Management LP é uma empresa de gerenciamento de ativos alternativos, sediada em Nova York, especializada em oportunidades de crédito privadas com base em ativos. Foi fundada em agosto de 2015 e está registrada na SEC dos EUA como consultora de investimentos. A Crayhill se esforça para fornecer soluções de capital por meio de estruturas de financiamento personalizadas. Suas estratégias de investimento com base em ativos se fundamentam em conhecimentos e relacionamentos profundos do setor nos mercados estruturados de finanças e das finanças especializadas. Para obter mais informações, visite www.crayhill.com ou envie um e-mail para [email protected].

