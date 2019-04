A Sterlite Power assina contrato de concessão para o Projeto Pampa no Rio Grande do Sul

O contrato para o lote 13 venceu o leilão de transmissão realizado pela ANEEL

NOVA DELHI, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Sterlite Power anunciou a assinatura do Contrato de Concessão para o lote 13, vencido no leilão No. 04/2018. O Diretor Geral da ANEEL e autoridades representantes do governo brasileiro estavam presentes no ato da assinatura. O contrato foi fechado durante a primeira reunião técnica com a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações para Transmissão e Distribuição (SCT) da ANEEL.

O lote inclui a construção de três linhas de transmissão de energia, para um comprimento total de 316 km, duas subestações e capacidade de transformação de 1.544 MVA, com receita anual permitida (RAP) de R$ 74,72 milhões e um investimento de R$ 777,8 milhões. De acordo com o prazo da ANEEL, o projeto deverá estar concluído em março de 2023 e a assinatura do contrato de concessão representa um importante marco na evolução do projeto.

Ved Mani Tiwari, CEO da área de Negócios Globais de Infraestrutura da Sterlite Power, disse, "O setor de energia brasileiro é caracterizado por sua maturidade das políticas e regulamentações. Devido à forte estrutura contratual, incluindo longos prazos de concessão (30 anos) e receitas protegidas contra a inflação (que ajudam a diminuir o risco no mercado de câmbio (forex)), o mercado brasileiro nos fornece uma clara visão para a implementação dos projetos dentro do limite de tempo. Esperamos replicar nossos sucessos tanto na Índia quanto no Brasil".

"Estamos satisfeitos com a cerimônia e com as reuniões realizadas hoje. Elas representam o avanço para a próxima fase da conclusão deste projeto dentro do prazo", declarou Rui Chammas, CEO da empresa no Brasil. "Estamos no processo de adquirir várias licenças para garantirmos cumprimento total dos mais altos padrões", ele acrescentou.

Sobre a Sterlite Power

A Sterlite Power é uma desenvolvedora líder global de infraestrutura de transmissão de energia com projetos de mais de 12.500 km de circuitos e 20.500 MVA na Índia e no Brasil. Com um portfólio líder de mercado de condutores de energia, cabos EHV e OPGW, a Sterlite Power também fornece soluções para atualização, aprimoramento e reforço de redes já existentes. A empresa estabeleceu novos parâmetros de referência no setor por meio de tecnologias de ponta e um financiamento inovador. A Sterlite Power também é patrocinadora do IndiGrid, a primeira Empresa de Investimento em Infraestrutura do setor de energia da Índia ("InvIT"), listada na BSE e na NSE. Para mais informações, visite o endereço www.sterlitepower.com.

