A Sterlite Power entra na área do armazenamento à bateria conectado à rede

BOMBAIM, Índia, 14 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Sterlite Power apresentou propostas para dois projetos de armazenamento na recentemente concluída licitação da empresa de serviços públicos Salt River Project. Isto marca a primeira incursão da Sterlite Power nos sistemas de armazenamento de energia à bateria (BESS - battery energy storage systems) conectados à rede. Os BESS conectados à rede estão rapidamente alcançando viabilidade comercial para empresas de serviços públicos de todo o mundo, já que os custos totais do sistema caíram aproximadamente 60% durante os últimos 5 anos. Como as redes integram uma maior participação de energias renováveis em suas presenças, as soluções BESS são necessárias para uma transição perfeita e confiável. Estes sistemas fornecem serviços essenciais como cortes de picos de carga, energia e serviços complementares, os quais serão cada vez mais necessários em uma rede repleta de energias renováveis.

Pratik Agarwal, CEO do Grupo Sterlite Power, disse, "Os sistemas de armazenamento de energia à bateria são essenciais para a realização da revolução renovável, em curso em todo o mundo, de maneira confiável. Com a rápida queda dos seus preços, acreditamos que estes sistemas formarão uma parte integral do planejamento e desenvolvimento de redes no futuro. Nossa incursão no armazenamento à bateria conectado à rede permitirá que continuemos à frente na adoção desta tecnologia e continuemos a capacitar a humanidade através do fornecimento de acesso confiável à energia".

Os sistemas BESS são uns dos sistemas mais fáceis de operar e isso os torna mais atraentes para as operadoras de redes. Além da flexibilidade operacional, as emissões negativas líquidas destes sistemas são um enorme fator, o qual auxilia sua adoção. Devido à experiência que a Sterlite Power tem no comissionamento e na operação de redes de transmissão, a empresa entende que as soluções BESS são inevitáveis para as redes em todo o mundo.

Sobre a Sterlite Power

A Sterlite Power é uma das principais desenvolvedoras globais de infraestrutura de transmissão de energia, com projetos de mais de 12.500 km de circuitos e 20.500 MVA na Índia e no Brasil. Com um portfólio líder do setor de condutores de energia, cabos EHV e OPGW, a Sterlite Power também oferece soluções para modernizar, atualizar e fortalecer as redes existentes. A empresa estabeleceu novos níveis de referência no setor, com o uso de tecnologias avançadas e financiamentos inovadores. A Sterlite Power também é patrocinadora do IndiGrid, o primeiro fundo de investimento em infraestrutura ("InvIT – Infrastructure Investment Trust") da Índia, listado na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa Nacional da Índia (NSE).

