A Strekin AG consegue financiamento para completar o desenvolvimento do STR001 para a perda auditiva neurossensorial súbita e prepara petição de registro de novo medicamento (NDA) na Europa

BASEL, Suíça, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Strekin AG (www.strekin.com), uma empresa biofarmacêutica do estágio clínico anunciou hoje que fechou com sucesso uma rodada de financiamento da Série A, totalizando CHF 2,82 milhões oriundos de investidores privados. Esses fundos permitirão que a Strekin conclua seu ensaio clínico em curso da Fase 3 do STR001 para a perda auditiva neurossensorial súbita, o ensaio RESTORE, e se prepara para um registro na Europa.

O STR001 é o principal medicamento candidato da Strekin. Dados pré-clínicos publicados pela Strekin e seus colaboradores demonstraram que o STR001 protege de forma efetiva a audição em modelos animais, através do bloqueio do estresse oxidativo e redução da ativação de sinais de inflamação no ouvido interno (cóclea). O ensaio RESTORE é um ensaio clínico internacional, aleatório e controlado por placebo da Fase 3 do STR001 em pacientes que sofrem de um evento de perda auditiva neurossensorial súbita. O STR001 tem sido muito bem tolerado e os principais resultados do RESTORE deverão ser divulgados no início de 2020.

"Com o financiamento da Série A temos agora a flexibilidade financeira para terminar o estudo clínico em curso, preparar uma petição de registro de novo medicamento (NDA) na Europa e impulsionar um ponto de saída corporativa, seja através de oferta pública inicial (IPO) ou venda do negócio", destacou Alexander Bausch, executivo-chefe e fundador da Strekin. "O ensaio clínico RESTORE testa a habilidade do STR001 de tratar de uma clara necessidade médica, não atendida, em pacientes que sofreram um evento o qual pode levar à grave perda auditiva por toda a vida. Se forem bem-sucedidos, os dados fornecidos pelo RESTORE, juntamente com a condição de medicamento órfão do STR001 para a perda auditiva neurossensorial súbita (SSNHL), poderão permitir que a Strekin lance rapidamente o STR001 na Europa".

Sobre a perda auditiva neurossensorial súbita

A perda auditiva neurossensorial súbita (SSNHL) é uma perda aguda da audição, causada por dano nas células ciliadas sensíveis aos sons do ouvido interno. A SSNHL pode ser causada por cirurgia, trauma acústico ou surdez súbita, um fenômeno no qual a perda auditiva acontece sem uma causa óbvia. Sintomas adicionais podem incluir zumbido nos ouvidos (tinidos) e tontura (vertigem). A perda súbita da audição é uma emergência médica. Os indivíduos que notam uma súbita mudança em sua audição devem contatar imediatamente seu provedor de serviços médicos. A perda da audição torna difíceis ou impossíveis as atividades diárias que a maioria das pessoas consideram normais, como manter uma conversa, apreciar música e se comunicar de forma efetiva no ambiente de trabalho. Não há atualmente nenhum medicamento aprovado disponível para o tratamento da SSNHL.

Sobre a Strekin

A Strekin AG (www.strekin.com) é uma empresa biofarmacêutica com sede na Suíça que desenvolve terapêuticas para benefício melhorado dos pacientes com doenças cujas necessidades não são totalmente satisfeitas. A Strekin é liderada por uma equipe de especialistas com vasta experiência na descoberta, desenvolvimento e comercialização de novos medicamentos. A Strekin é financiada de forma privada por uma ampla base de investidores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/967922/strekin_Logo.jpg

Alexander Bausch,

CEO, Strekin AG

E-Mail: Alexander.Bausch@strekin.com

FONTE Strekin

Related Links

https://www.strekin.com



SOURCE Strekin