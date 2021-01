A Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman anuncia THE LINE em NEOM

Uma pedra angular da Saudi Vision 2030 e um mecanismo econômico para o Reino impulsionarão a diversificação e pretendem contribuir com 380.000 empregos do futuro e SAR180 bilhões (USD48 bilhões) para o PIB doméstico até 2030.

Sua Alteza Real disse: "Ao longo da história, as cidades foram construídas para proteger seus cidadãos. Após a Revolução Industrial, as cidades priorizaram mais as máquinas, carros e fábricas do que as pessoas. Nas cidades vistas como as mais avançadas do mundo, as pessoas passam anos de suas vidas em trânsito. Até 2050, as durações dos deslocamentos serão duplicadas. Até 2050, um bilhão de pessoas terão que se mudar devido ao aumento das emissões de CO2 e dos níveis do mar. 90% das pessoas respiram ar poluído. Por que devemos sacrificar a natureza em busca do desenvolvimento? Por que sete milhões de pessoas devem morrer todos os anos por causa da poluição? Por que devemos perder um milhão de pessoas por ano devido a acidentes de trânsito? E por que devemos aceitar desperdiçar anos de nossas vidas em trânsito?"

"Por tudo isso, precisamos transformar o conceito de uma cidade convencional no de uma cidade futurista", acrescentou Sua Alteza Real. "Hoje, como Presidente do Conselho de Administração da NEOM, apresento a vocês THE LINE. Uma cidade de um milhão de moradores em uma faixa de 170 km que preserva 95% da natureza em NEOM, sem carros, ruas ou emissões de carbono."

THE LINE é o primeiro grande desenvolvimento urbano em 150 anos que foi projetado em torno das pessoas, não das estradas. A possibilidade de caminhar para todos os serviços diários essenciais definirá a vida em THE LINE, escolas, clínicas médicas, instalações de lazer, bem como áreas verdes, estarão à distância de uma caminhada de cinco minutos.

As soluções de trânsito e mobilidade autônoma de alta velocidade facilitarão as viagens e darão aos moradores mais tempo para investir em sua saúde e bem-estar. Espera-se que nenhum deslocamento leve mais que 20 minutos.

As comunidades THE LINE serão cognitivas, alimentadas por Inteligência Artificial (IA) que aprende continuamente formas preditivas para tornar a vida mais fácil, dando mais tempo livre tanto para residentes quanto para os serviços comerciais. Um número estimado de 90% dos dados disponíveis será aproveitado para aumentar os recursos da infraestrutura, muito além dos 1% normalmente utilizados em cidades inteligentes existentes.

Redefinindo a sustentabilidade, THE LINE consiste em desenvolvimentos urbanos de carbono positivo ativados por energia 100% limpa, proporcionando ambientes sem poluição, mais saudáveis e sustentáveis para os residentes. Comunidades de uso misto serão construídas em torno da natureza, em vez de sobre ela.

Os setores do futuro da NEOM, liderados por líderes globais da indústria, já estão tratando de alguns dos desafios mais urgentes do mundo. Eles estão sendo pioneiros em um novo mercado de inovações avançadas e criando oportunidades para atrair talentos, investidores e parceiros para se tornarem parte de seu ecossistema de negócios.

A construção da THE LINE começará no primeiro trimestre de 2021. THE LINE é um dos projetos de infraestrutura mais complexos e desafiadores do mundo e faz parte de um amplo trabalho de desenvolvimento já em andamento na NEOM.

A NEOM faz parte do portfólio diversificado e de classe mundial do fundo de investimento público da Arábia Saudita, um dos maiores fundos de patrimônio soberano do mundo.

Sobre a NEOM

A NEOM é um acelerador do progresso humano e uma visão de como pode parecer um Novo Futuro. Trata-se de uma região no noroeste da Arábia Saudita, próxima do Mar Vermelho, onde tudo está sendo construído do zero, como um laboratório vivo - um local onde o empreendedorismo traçará o curso para este Novo Futuro. Será um destino e um lar para as pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de capacidade de vida excepcional, criar negócios prósperos e reinventar a conservação ambiental.

A NEOM será a casa e o local de trabalho para mais de um milhão de residentes de todo o mundo. Incluirá cidades pequenas e maiores, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, estádios de esportes e entretenimento e destinos turísticos. Como um centro de inovação, empreendedores, líderes de negócios e empresas virão para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de formas inovadoras. Os moradores da NEOM incorporarão um caráter internacional e adotarão uma cultura de exploração, tomada de riscos e diversidade - tudo isso apoiado por uma lei progressiva compatível com as normas internacionais e condutoras do crescimento econômico.

