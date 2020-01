A Supermicro amplia o relacionamento com a Oracle com as melhores soluções para servidores

"O trabalho que fazemos com a pilha de software da Oracle ajuda a garantir que os clientes da Oracle e da Supermicro obtenham o melhor desempenho e o melhor valor do custo total de posse (TCO) dos nossos servidores pré-testados e validados em todas as suas cargas de trabalho Oracle", diz Raju Penumatcha, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Supermicro. "Queremos ampliar a colaboração com a Oracle, pois esperamos lançar servidores e soluções adicionais de ponta, criados e otimizados para a Oracle nos próximos meses".

Esses sistemas credenciados se beneficiam dos designs de sistema superiores da Supermicro e dos processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração e alto desempenho. Ainda, aproveitando a memória persistente Intel Optane DC, os usuários podem usar conjuntos de dados mais amplos e ter mais disponibilidade nas reinicializações de bancos de dados. Os sistemas oferecem aos usuários excelente desempenho e valor de suas bases de dados e aplicativos da Oracle com até 28 núcleos e velocidade de memória de 2933 MHz. Clientes novos e existentes estão aproveitando ao máximo os servidores corporativos da Supermicro, alavancando sua arquitetura de economia de recursos para capacitar suas soluções essenciais baseadas em software Oracle para as mais exigentes cargas de trabalho híbridas e em nuvem.

"O lançamento de soluções credenciadas da Supermicro com o Linux e o Oracle VM em suas linhas de servidores destaca o valor e a demanda que os clientes em comum estão experimentando com essas soluções combinadas", disse Robert Shimp, vice-presidente do grupo de gestão de produtos, Linux e virtualização da Oracle. "A colaboração entre a Oracle e a Supermicro tem como objetivo ajudar os clientes a obter excelente desempenho em suas implantações de centros de dados, nuvem e empresariais".

Os testes de certificação no hardware da Supermicro foram feitos usando o Linux com o Unbreakable Enterprise Kernel e o Oracle VM. Todos os servidores certificados atenderam às diretrizes rigorosas de teste como parte do programa de lista de compatibilidade de hardware (Hardware Compatibility List, HCL) da Oracle para Linux e Oracle VM.

Para obter mais informações sobre o portfólio de soluções da Supermicro que obteve a certificação Oracle HCL, visite: https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0.

Sobre o Oracle PartnerNetwork

O Oracle PartnerNetwork (OPN) é o programa de parceiros da Oracle, que fornece a eles uma vantagem diferenciada para desenvolver, vender e implementar soluções da Oracle. O OPN oferece recursos para treinar e dar suporte ao conhecimento especializado dos produtos e soluções da Oracle, e evoluiu para reconhecer o crescente portfólio de produtos, a base de parceiros e as oportunidades de negócios da Oracle. A chave para os aperfeiçoamentos mais recentes do OPN é a capacidade de os parceiros serem reconhecidos e remunerados por seus investimentos no Oracle Cloud. Os futuros parceiros da Oracle poderão diferenciar sua experiência e êxito com o Oracle Cloud perante os clientes por meio do OPN Cloud, um programa inovador que complementa os níveis existentes do programa OPN com níveis de reconhecimento e benefícios progressivos para parceiros que trabalham com o Oracle Cloud. Para saber mais, visite: http://www.oracle.com/partners.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), inovadora líder em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência é a principal fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, hadoop/big data, computação de alto desempenho e sistemas integrados no mundo todo. A Supermicro tem o compromisso de proteger o meio ambiente por meio de sua iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais ecológicas e energeticamente eficientes disponíveis no mercado.

