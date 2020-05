A Supermicro expande seu portfólio com sistemas totalmente integrados com servidor GPU NVIDIA A100, oferecendo 5 PetaFLOPS de desempenho de IA em um único servidor 4U

"Expandindo nosso portfólio líder de mercado de sistemas de GPU e tecnologia de sistema NVIDIA HGX-2, a Supermicro está introduzindo um novo sistema de 2U implementando a nova placa de GPU NVIDIA HGX™ A100 de 4 GPUs (antes denominada Redstone) e um novo sistema de 4U baseado na nova placa de rede GPU NVIDIA HGX A100 8 (antes denominada Delta), entregando 5 PetaFLOPS de desempenho de IA", disse Charles Liang, diretor executivo e presidente da Supermicro. "À medida que a computação acelerada por GPU evoluir e continuar a transformar os centros de dados, a Supermicro fornecerá aos clientes os avanços mais recentes do sistema, para ajudá-los a alcançar a aceleração máxima em todas as escalas, otimizando a utilização do servidor GPU. Esses novos sistemas melhorarão significativamente o desempenho em todas as cargas de trabalho aceleradas para HPC, análise de dados, treinamento de aprendizado profundo e inferência de aprendizado profundo".

Sendo uma plataforma de centro de dados equilibrada para aplicativos HPC e de IA, o novo sistema 2U da Supermicro aproveita a placa de rede GPU NVIDIA HGX A100 4 com quatro GPUs Tensor Core NVIDIA A100 de conexão direta usando PCI-E 4.0 para desempenho máximo e NVIDIA NVLink™ para interconexões de alta velocidade de GPU para GPU. Esse sistema avançado de GPU acelera o desempenho da computação, da rede e do armazenamento com compatibilidade para um slot de expansão PCI-E 4.0 x8 e até quatro PCI-E 4.0 x16 para placas de rede de alta velocidade GPUDirect RDMA e armazenamento, como InfiniBand™ HDR™, compatível com largura de banda de até 200 Gb por segundo.

"Os modelos de IA estão explodindo em complexidade à medida que enfrentam desafios do próximo nível, como IA conversacional precisa, sistemas profundos de recomendação e medicina personalizada", disse Ian Buck, gerente geral e vice-presidente de computação acelerada da NVIDIA. "Ao implementar a plataforma NVIDIA HGX A100 em seus novos servidores, a Supermicro oferece aos clientes poderoso desempenho e escalabilidade considerável, permitindo aos pesquisadores treinarem as mais complexas redes de IA em velocidade nunca antes vista".

Otimizado para IA e aprendizado de máquina, o novo sistema 4U da Supermicro é compatível com oito GPUs Tensor Core A100. O fator de forma 4U com oito GPUs é ideal para clientes que querem escalar a implementação, à medida que seus requisitos de processamento se expandem. O novo sistema 4U terá uma placa GPU NVIDIA HGX A100 8 com oito GPUs A100 conectadas com o NVIDIA NVSwitch™ para até 600 GB por segundo de largura de banda de GPU para GPU e oito slots de expansão para placas de rede de alta velocidade GPUDirect RDMA. Ideal para treinamento de aprendizado profundo, os centros de dados podem usar essa plataforma de expansão para criar IA de última geração e maximizar a produtividade dos cientistas de dados, com compatibilidade para dez slots de expansão x16.

Os clientes podem esperar aumento significativo no desempenho do extenso portfólio de servidores de múltiplos GPUs de 1U, 2U, 4U e 10U da Supermicro quando equipados com os novos servidores GPUs NVIDIA A100. Para ter aceleração máxima, o novo sistema A+ GPU da Supermicro é compatível com até oito GPUs de altura total e largura dupla (ou largura única) por meio de faixas PCI-E 4.0 x16 CPU-para-GPU de conexão direta sem comutador PCI-E para a mais baixa latência e a mais alta largura de banda. O sistema também é compatível com até três slots de expansão PCI-E 4.0 de alto desempenho adicionais para inúmeros usos, incluindo conectividade de rede de alto desempenho até 100 G. Um slot AIOM adicional é compatível com placa AIOM Supermicro ou placa mezanino OCP 3.0.

Por ser líder em tecnologia de sistemas de IA, a Supermicro oferece projetos térmicos otimizados para múltiplos servidores GPUs, que disponibilizam o mais alto desempenho e confiabilidade para aplicativos de IA, Deep Learning e HPC. Com sistemas de GPU de 1U, 2U, 4U e 10U montados em rack, Utra, BigTwin™ e sistemas embutidos compatíveis com GPUs, além de módulos blade de GPU para SuperBlade® 8U, a Supermicro oferece a seleção mais ampla e profunda do setor de sistemas de GPU para alimentar aplicativos de edge para a nuvem.

Para oferecer mais segurança e desempenho inigualáveis em edge, a Supermicro planeja incluir a nova configuração NVIDIA EGX™ A100 ao seu portfólio de servidores edge. O acelerador convergente EGX A100 combina um NVIDIA Mellanox SmartNIC com GPUs equipadas com a nova arquitetura NVIDIA Ampere, para que as empresas possam executar a IA em edge com mais segurança.

