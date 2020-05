A Supermicro lança edge de varejo inteligente, oferecendo solução sofisticada para aplicações de carga de trabalho intensas da IoT

A Intelligent Retail Edge da Supermicro é uma plataforma operacional integrada por software que simplifica significativamente a implementação, o gerenciamento, a orquestração e a rede da infraestrutura e dos aplicativos edge. A plataforma é executada na IoT e no hardware de borda da Supermicro, variando de pequenos dispositivos de borda a servidores de borda baseados em rack em grande escala, compatíveis com GPU, FPGA e outras tecnologias.

"A solução Intelligent Retail Edge da Supermicro fornece aos varejistas o mecanismo necessário para fornecer tecnologias e serviços inovadores aos clientes com eficiência", disse Raju Penumatcha, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Supermicro. "Criada na arquitetura flexível Building Block Solutions® da Supermicro e desenvolvida com o software de ponta dos parceiros, esta solução é otimizada para ajudar a enfrentar alguns dos desafios que o setor de varejo está passando atualmente".

a Intelligent Retail Edge da Supermicro é oferecida em três configurações diferentes de cluster certificadas, aproveitando a plataforma SuperServer, comprovada pela indústria e otimizada para lojas de tamanhos específicos e demandas de carga de trabalho de aplicativos.

Plataforma de cluster de nível inicial baseada em E100, um pequeno e poderoso servidor de gateway IoT/edge sem ventilador para pequenas lojas com restrições de espaço e energia elétrica, como pequenas lojas de conveniência ou restaurantes, executando cargas de trabalho básicas como ponto de venda (PDV), vigilância por vídeo e gerenciamento de estoque.

Um cluster convencional que requer um servidor IoT/edge versátil e de alto desempenho baseado em E300, com pequena área física e acústica superior para lojas de pequeno e médio porte que executam vários aplicativos na borda.

Configuração de cluster de ponta, que utiliza o 1019/5019, um servidor de borda de montagem em rack de profundidade curta com opções avançadas de armazenamento e rede e compatibilidade com tecnologias de acelerador e GPU necessárias para aplicativos de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML) para lojas de médio a grande porte, como mercearias e supermercados e varejistas de médio porte.

Desenvolvida por meio de colaboração com a NodeWeaver e a NetFoundry, a plataforma Integrated Retail Edge da Supermicro é compatível com clusters de pequeno até grande porte para aplicativos de varejo.

"A tecnologia de varejo está no início de uma nova era que promete revolucionar a experiência do cliente, aumentar a eficiência e reduzir custos", disse Carlo Daffara, diretor executivo e cofundador da NodeWeaver, fornecedora de um software de malha de borda universal. "À medida que a computação distribuída se torna mais crítica para as operações de varejo, essas plataformas devem ser implementadas, gerenciadas, mantidas e protegidas em grande escala. A Retail Edge da Supermicro é a plataforma operacional básica para essa camada de computação distribuída, e a NodeWeaver tem orgulho de fazer parte dessa solução".

Fornecer rede confiável e segura pode ser um desafio em ambientes de borda distribuídos, e proteger os dados do cliente e do ponto de venda (PDV) é essencial nos ambientes de varejo. A plataforma Retail Edge oferece conectividade de Rede como Serviço (NaaS) simples e fácil de implementar, desenvolvida pela NetFoundry para oferecer desempenho excepcional, segurança, agilidade e simplicidade de confiança zero.

"Os varejistas estão inovando para aperfeiçoar as experiências dos clientes", disse Galeal Zino, fundador e diretor executivo da NetFoundry. "A solução Retail Edge da SuperMicro fornece aos aplicativos de varejo de última geração a plataforma operacional definida por software e a poderosa computação de borda necessária para inovar. Para conectar com segurança essas bordas de varejo com núcleo, nuvem e parceiros, sem a necessidade de gerenciar servidores de rede adicionais, o varejista ou o provedor da solução usa a Zero Trust NaaS, desenvolvida pela NetFoundry, e integrada à solução com essa parceria entre a Supermicro e a NetFoundry".

O hipervisor adaptável da NodeWeaver disponibiliza execução segura e particionada de qualquer aplicativo sem a sobrecarga tradicional da virtualização. As análises comparativas iniciais de desempenho mostram que a plataforma pode executar aplicativos com desempenho próximo ao da execução bare metal, mantendo a capacidade de fornecer alta disponibilidade e flexibilidade semelhante à nuvem.

Para saber mais sobre a nova plataforma Retail Edge da Supermicro, clique aqui.

