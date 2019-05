A TAG Heuer comemora em grande estilo o 50º aniversário do icônico relógio Monaco na cidade que lhe deu o nome

O design ousado e emblemático do Monaco tornou-o instantaneamente reconhecível. Todos os aspectos do design do relógio eram radicais, indo além de qualquer outro relógio anterior a ele, tanto na aparência quanto na tecnologia. O TAG Heuer Monaco não só foi o primeiro relógio quadrado resistente à água, mas também foi o primeiro com movimento mecânico cronógrafo com corda automática.

Desde seu lançamento, o relógio Monaco e o Grande Prêmio de Mônaco, do qual a TAG Heuer é o cronometrista oficial desde 2011, mantêm uma forte ligação – a mais glamorosa corrida de Fórmula 1 deu seu nome à coleção TAG Heuer Monaco em 1969. Por isso, nenhum outro lugar e nenhum outro evento seria mais adequado para a comemoração do 50º aniversário desse relógio icônico.

Praticamente tomando conta de Mônaco no fim de semana mais agitado do ano, a TAG Heuer revelou a primeira edição limitada do ano na bela Key Largo Villa, na presença de Stéphane Bianchi, CEO da Divisão LVMH Watchmaking e CEO da TAG Heuer, e Frédéric Arnault, Diretor de Estratégia e do departamento Digital. A eles, uniram-se Max Verstappen, da equipe Aston Martin Red Bull Racing, o ator Patrick Dempsey, Bella Hadid, Winnie Harlow, Kai Lenny e convidados selecionados de todo o mundo.

Ao longo do evento exclusivo, com duração de três dias, os convidados tiveram acesso a alguns dos mais prestigiosos e empolgantes eventos de Mônaco, de uma excursão privada ao museu Monaco Top Cars Collection, incluindo uma retrospectiva do relógio Monaco, a uma sessão sobre as etapas classificatórias para o Grande Prêmio com Christian Horner, líder da equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing. No sábado à noite, eles também compareceram a uma festa no iate da TAG Heuer com uma performance exclusiva do famoso DJ francês Bob Sinclar com a presença de Patrick Dempsey, Bella Hadid, Winnie Harlow, Jourdan Dunn, Kai Lenny e Jean-Éric Vergne. O ponto alto do evento ocorreu no domingo, com acesso VIP ao cobiçado Grande Prêmio de Fórmula 1, do qual a TAG Heuer é o cronometrista oficial.

Uma retrospectiva de 50 anos do TAG Heuer Monaco e do Calibre 11

Ao ser lançado em coletivas de imprensa simultâneas em Nova York e Genebra, em 3 de março de 1969, o Heuer Monaco (TAG ainda não fazia parte do nome da empresa naquela época) surpreendeu jornalistas e aficionados por relógios em todo o mundo. Todos os aspectos do design do relógio eram radicais, indo além de qualquer outro relógio anterior a ele, tanto na aparência quanto na tecnologia. O design ousado e emblemático do Monaco tornou-o instantaneamente reconhecível, com sua caixa quadrada resistente a água absolutamente inédita.

Tratava-se do complemento perfeito para a tecnologia avançada que o relojoeiro suíço estava apresentando à época. Desenvolvido e comercializado pela Heuer, o Calibre 11 era o primeiro movimento mecânico cronógrafo com corda automática do mundo.

Jack Heuer, o então CEO da Heuer, acreditava que essa inovação revolucionária exigia um design que chamasse atenção. E foi exatamente o que o Monaco fez.

Um ano após seu lançamento, o Monaco estava no pulso do piloto de corrida Jo Siffert, embaixador da marca, e, em 1971, no de Steve McQueen, roubando a cena no filme Le Mans.



Já uma edição de colecionador e um tributo aos anos 1970

Para destacar a grande inovação e o design atemporal do Monaco original, a TAG Heuer criou cinco novos modelos inspirados pelas tendências, cores e estilos que caracterizaram cada década do meio século de vida desse relógio icônico. Formatos geométricos emblemáticos e cores que remetem à década de 1970, combinados com o clássico padrão Côtes de Genève, são algumas das características que distinguem o primeiro modelo comemorativo do 50º aniversário do Monaco.

Com uma pulseira em couro marrom com furos em marrom claro, esse relógio em aço inoxidável foi produzido em edição limitada de apenas 169 peças. O mostrador verde tem toques em marrom e verde e um acabamento no padrão Côtes de Genève. Os ponteiros são revestidos com SuperLuminova®. Basta um olhar de relance nos submostradores e na posição da coroa para reconhecer a linhagem desse relógio Monaco não convencional.

O fundo da caixa desse relógio inspirado nos anos 1970 é gravado com o logotipo original "Monaco Heuer", assim como com as inscrições "1969-1979 Special Edition" e "One of 169".

Dentro da caixa, encontra-se o renomado Calibre 11, uma versão moderna do movimento mecânico cronógrafo com corda automática que estreou no Monaco original, em 1969.

O Paradoxical Superstar

Ao longo das duas últimas décadas, o Monaco foi fortemente associado à alta relojoaria, com outras versões com novas complicações, designs e materiais. Na medida em que evolui, o relógio mantém o espírito revolucionário que o tornou, ao mesmo tempo, escandaloso e famoso. Toda a história desse ícone é contada no novo livro Paradoxical Superstar, que inclui trechos de arquivo e rascunhos de designs e movimentos. O escritor e jornalista britânico Nicholas Foulkes, o especialista em relógios Gisbert Brunner e o escritor americano Michael Clerizo contribuíram com capítulos que refletem a tradição e a inovação que definem o Monaco. Enfatizando o vínculo entre o relógio e a cidade homônima, S.A.S. príncipe Albert II de Mônaco escreveu o prefácio do livro.

O 77º Grande Prêmio de Mônaco

Nenhuma corrida e nenhum circuito no calendário da Fórmula 1 se equipara à excelência, ao glamour e ao desafio do Grande Prêmio de Mônaco. Da Casino Square à curva fechada mais famosa do mundo, passando pelo túnel e pelos iates de luxo, Monte Carlo é um circuito de curvas lendárias e cheias de história.

Muito desafiador para equipes e pilotos, o circuito estreito das ruas glamorosas do Principado inspira sonhos no automobilismo há décadas. O circuito estreito, que praticamente não oferece nenhuma chance de ultrapassagem, é muito difícil de dominar e, para alguns pilotos, vencer o Grande Prêmio de Mônaco representa mais do que vencer o Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Sem dúvida, o Grande Prêmio de Mônaco de 2019 será especial em dobro, pois comemora a 90ª edição da corrida – a primeira data de 14 de abril de 1929. Em seus 90 anos, esse grande prêmio único se estabeleceu no mundo do automobilismo e foi o cenário de alguns dos momentos mais loucos da história da Fórmula 1. Desdobramentos e estratégias surpreendentes são as palavras-chave desse encontro mecânico prestigioso. Colisões em Sainte-Dévote, mudança do arrasto no túnel em dias de chuva, aproximação maior do que nunca do guard-rail na seção com a piscina. As 78 voltas e as 19 curvas forçam os limites dos pilotos, todos movidos por uma única ambição: deixar seu nome inscrito nos registros do Grande Prêmio de Mônaco, em 26 de maio de 2019.

EDIÇÃO LIMITADA MONACO 1969-1979

Referência CAW211V.FC6466

FATOS E NÚMEROS

MOVIMENTO

Calibre 11 automático TAG Heuer, diâmetro de 30 mm, 59 joias, balanço com oscilação à frequência de 28.800 vibrações por hora (4 Hz), reserva de marcha de 40 horas

FUNÇÕES

Cronógrafo com segundos e minutos; data, horas, minutos e pequeno mostrador de segundos nas 3 horas.



CAIXA

Diâmetro de 39 mm, caixa de aço inoxidável, bisel fixo de aço inoxidável, cristal de safira, coroa de aço polido nas 9 horas e botões de pressão nas 2 e nas 4 horas, resistente à água a até 100 m (10 bar), fundo da caixa de aço com as inscrições "1969-1979 Special Edition" e "One of 169"

MOSTRADOR

Mostrador verde com acabamento no padrão Côtes de Genève, contadores pequenos pretos decorados com raios de sol banhados a ouro, índices facetados e polidos, toques em marrom e amarelo em ponteiros e índices

PULSEIRA

Pulseira de couro marrom, fecho fivela polido de aço inoxidável

Edição limitada a 169 relógios

EMBALAGEM ESPECIAL

Como o próprio relógio, o estojo de relógio também é inspirado no modelo original. Cada um dos modelos da edição especial é apresentado em um estojo em cores combinando com o relógio e a década que ele representa. O modelo inspirado na década de 1970 é embalado em um estojo azul escuro decorado com o logotipo da Heuer e uma lista padrão xadrez horizontal. O relógio é colocado sobre uma almofada amarela e o interior do estojo é verde – ou seja, tem a mesma cor que o mostrador.

Sobre a TAG Heuer

Em 1860, aos 20 anos, Edouard Heuer fundou a sua oficina de relojoaria na Cordilheira do Jura, na Suíça. Criar o Mikrograph, em 1916, patrocinar equipes de Fórmula 1 na década de 1970 ou lançar o primeiro relógio de luxo conectado, em 2015, são só alguns exemplos das grandes inovações técnicas, da precisão máxima e da paixão por designs revolucionários que caracterizam o nosso espírito singular. Com sede em La Chaux-de-Fonds, a TAG Heuer opera em quatro unidades de produção que dominam todo o processo de fabricação de relógios e está presente em todos os continentes, com 4.500 pontos de venda, incluindo 170 boutiques TAG Heuer, agora disponíveis diretamente em vários países, em www.tagheuer.com. Os relógios da TAG Heuer são feitos para quem ama desafios. A nossa influência amplia-se com a nossa estratégia exclusiva de comunicação fundamentada em três pilares: esporte, estilo de vida e tradição. Diversificados e irreverentes, são eles que simbolizam o nosso legado e o nosso ADN. As parcerias e os embaixadores da marca personificam a nossa cultura liberal e sem preconceitos. A TAG Heuer está associada aos nomes de maior prestígio e que melhor representam o estilo vanguardista: a equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing, o Monaco Formula 1 Grand Prix, o campeonato de Fórmula E, as maiores ligas de futebol da Europa, das Américas e da Ásia, o Manchester United, a influenciadora Cara Delevingne e os astros de Hollywood Chris Hemsworth e Patrick Dempsey.

#DontCrackUnderPressure é mais do que uma afirmação – é um estado de espírito. Saiba mais em www.tagheuer.com

Instagram: @tagheuer, Twitter: @TAGHeuer, Facebook: www.facebook.com/TAGHeuer

