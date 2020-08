A Tanla anuncia resultados financeiros não auditados do 1º trimestre do ano fiscal de 2021

HYDERABAD, Índia, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O conselho da Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), na reunião realizada no dia 12 de agosto de 2020, anunciou os resultados financeiros não auditados do trimestre encerrado no dia 30 de junho de 2020 para o ano fiscal de 2021.

A receita de ₹455,5 crore aumentou 15% sequencialmente, desde o primeiro trimestre do AF20.

A margem bruta de ₹105,3 crore aumentou 37% sequencialmente, desde o primeiro trimestre do AF20.

O lucro líquido de ₹78,6 crore aumentou 204% sequencialmente, desde o primeiro trimestre do AF20.

O lucro por ação de ₹5,17, aumentou 196% sequencialmente, desde o primeiro trimestre do AF20.

A Tanla e todas as suas subsidiárias permanecem sem dívidas.

A provisão de ₹3,7 crore para a perda de investimento em fundos líquidos e a provisão de ₹2,92 crore criada para dívidas improváveis no AF20 foram revertidas no trimestre atual, conforme ele foi realizado.

A restituição de impostos de ₹1,44 crore foi recebida durante o 1º trimestre do AF2021.

A receita de juros de ₹3,42 crore compreende ₹1,4 crore como juros sobre imposto retido na fonte e ₹2,02 crore realizados como juros de depósitos fixos feitos no HDFC Bank.

"O desempenho trimestral da Tanla contraria a tendência em meio à devastadora pandemia que está afetando as economias globais", disse Uday Reddy, presidente e diretor administrativo da Tanla. "Nossa posição única no mercado como um player líder em comunicações digitais e na nuvem resultou em crescimento robusto das vendas brutas e do lucro líquido, tanto no ano a ano quanto no trimestral em cadeia".

Ao comentar sobre a diretiva da Autoridade Regulatória das Telecomunicações da Índia (TRAI) para o lançamento comercial de serviços de tecnologia de registro distribuído (DLT), a partir de 1º de setembro de 2020, Uday Reddy disse: "Com o lançamento comercial do Trubloq previsto para 1º de setembro, esta plataforma habilitada para blockchain tem poder de se tornar o padrão ouro em sua área. Para os reguladores, as empresas de telecomunicações e outras empresas afins, spams e riscos de fraudes móveis podem ser mitigados e, ainda, oferecer aos usuários finais o poder de escolha".

Destaques das atividades comerciais

Durante o primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021, 80 novos clientes foram registrados, com receita potencial anual de ₹80 crore, formando uma combinação saudável de clientes dos principais mercados verticais (comércio eletrônico, BFSI, EdTech, telecom etc.), incluindo marcas estabelecidas até startups de alto potencial.

A Tanla ganhou um contrato de um prestador de serviços de telecomunicações líder em Dubai , para implementar o sistema de gerenciamento de consentimento de assinantes para promoções/pacotes de SMS com base na tecnologia blockchain.

Destaques corporativos e outros

Atualização sobre recompra

Na oferta de recompra, um número de ações a 1,67 Cr foram ofertadas, representando 87,80% do porte da oferta de recompra, resultando na redução do capital social integralizado para 13,55 Cr as ações de ₹1/cada a partir de *15,22 Cr as ações de ₹1/cada.

Após a recompra, o número de acionistas caiu em 3.614, de 50.711, no dia 12 de junho de 2020, para 47.097, no dia 31 de julho de 2020.

Os rendimentos totais da recompra de ₹135,2 crore foram descarregados para os acionistas, no dia 22 de julho de 2020, e o imposto de recompra de ₹29,5 crore foi pago no dia 5 de agosto de 2020.

O padrão de participação antes e depois da recompra é o seguinte:



Pré-recompra (conforme estava no dia 12 de junho de 2020) Pós-recompra (conforme estava no dia 31 de julho de 2020) Particulares Nº de acionistas Nº de ações % de participação Nº de acionistas Nº de ações % de participação Promotores 6 5.36.10.558 35,21 6 5.36.10.558 39,55 Banyan Investments Limited 1 2.19.99.824 14,45 1 2.19.99.824 16,23 Funcionários 45 85.32.785 5.6 42 80.47.835 5,94 Público 50.659 6.81.14.390 44,74 47.048 5.19.06.588 38,27 Total 50.711 *15.22.57.557 100,0 47.097 13.55.64.805 100,0

*Observação: a aprovação de listagem da BSE Limited está pendente da listagem de 62.85.858 ações de capital distribuídas no dia 3 de abril de 2020, de acordo com a conversão de bônus de subscrição.

Atualização sobre fusão

O banco de Hyderabad do Honorável NCLT aprovou a fusão da Karix Mobile Private Limited ("Karix") e da Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") com a Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") no dia 30 de junho de 2020.

do Honorável NCLT aprovou a fusão da Karix Mobile Private Limited ("Karix") e da Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") com a Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") no dia 30 de junho de 2020. De acordo com a ordem do NCLT, a data indicada para a incorporação foi 9 de abril de 2019.

Conforme aprovado na ordem do NCLT, a Tanla deve ser nomeada como Karix e sujeita a aprovações regulamentares.

Como impacto da fusão, o patrimônio de marca no valor de ₹158,4 crore está agora disponível como despesa tributável para a Tanla.

Atualização de RH

A avaliação anual dos funcionários foi realizada, e eles receberam os aumentos e promoções de acordo com a política da empresa para o AF2021, resultando no aumento do custo total dos recursos em aproximadamente 10%.

Para saber sobre atualizações financeiras adicionais, visite o site https://tanla.com/investors.html.

Auditores

Auditores internos: Deloitte Touche Tohmastu India LLP

Auditores externos: MSKA & Associates

Sobre a Tanla

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, criada em 1999. É líder mundial em sua área e uma das maiores prestadoras de serviços de comunicação na nuvem, gerenciando mais de 200 bilhões de comunicações comerciais por ano. Está inovando na forma como o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, por meio de mais velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicação na nuvem, adotando tecnologias de ponta como blockchain, inteligência artificial e aprendizado por máquina, para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras em diferentes regiões. A Tanla sempre aderiu às novas tecnologias e tem muitas patentes em seu nome, incluindo a primeira pilha de comunicação comercial baseada em blockchain, a "Trubloq", para lidar com as crescentes preocupações com spam e fraude. A empresa está trabalhando com as principais empresas indianas de telecomunicações, criando a primeira rede de blockchain da Índia. A Tanla é uma empresa pública limitada, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA & BSE: 532790)

Porto Seguro:

Esta apresentação pode conter "declarações prospectivas" baseadas em nossas expectativas, suposições, estimativas e projeções atuais sobre a Tanla Solutions Limited (a "empresa"), nosso setor, as condições econômicas dos mercados em que operamos e alguns outros assuntos. Essas declarações incluem, entre outras coisas, as discussões da nossa estratégia de negócios e expectativas em relação à nossa posição de mercado, operações futuras, margens, lucratividade, liquidez e recursos de capital. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores e dependem de eventos e circunstâncias futuras. Tais declarações não garantem resultados ou desenvolvimento futuros, e os resultados reais podem diferir significativamente daqueles implícitos nas declarações prospectivas. Entre os riscos e incertezas relacionados a essas declarações estão aqueles associados às flutuações nos ganhos, nas taxas de câmbio, à nossa capacidade de gerenciar o crescimento, intensa concorrência nos serviços prestados pela empresa, inclusive fatores que podem afetar nossa vantagem de custo, aumentos salariais, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excessos de tempo e custo em preços fixos, contratos de prazo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, concentração de segmento da indústria, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções em redes de telecomunicações ou falhas de sistema, nossa capacidade de concluir e integrar potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, o sucesso das empresas nas quais a empresa fez investimentos estratégicos, retirada ou vencimento de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política e conflitos regionais, mudanças regulatórias, restrições legais ao levantamento de capital ou à aquisição de empresas fora da Índia e uso não autorizado da nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam o setor. À luz dessas e de outras incertezas, você não deve concluir que os resultados ou as consequências mencionados em alguma das declarações prospectivas serão alcançados. Todas as declarações prospectivas são baseadas nas informações disponíveis na data deste documento, e a empresa não se compromete a atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, a menos que exigido por lei.

Contato: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

FONTE Tanla Solutions Ltd

