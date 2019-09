A Tanla Solutions anuncia a entrada de três novos diretores

"As nomeações de Sanjay Kapoor, Rohit Bhasin e Sanjay Baweja para a diretoria estão alinhadas com o compromisso da Tanla de ter novos integrantes da diretoria altamente bem-sucedidos, com credenciais excelentes e reconhecimento em todo o setor. A diretoria está ansiosa para contar com a experiência dos três no setor e seus valiosos insights na nossa jornada de crescimento", comentou Uday Reddy, presidente e diretor-gerente da Tanla.

Sobre Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor é especialista em telecomunicações e tecnologia, e está ampliando seu relacionamento com a Tanla Solutions como diretor não executivo.

Ganhou amplo reconhecimento ao trabalhar com empresas conceituadas, no papel de diretor de várias empresas. Trabalhou em empresas como a Xerox e a Micromax como presidente e, na Bharti Airtel, como diretor executivo. É membro ativo de fóruns do setor, como CII, COAI e NASSCOM. Foi diretor e membro do comitê executivo da GSMA, além de diretor de empresas como a Indus Towers, a Bennett Coleman & Co. Ltd e a PVR Limited, dentre outras. Foi também consultor sênior do Boston Consulting Group.

Sobre Rohit Bhasin

Com 35 anos de experiência, Rohit Bhasin trabalhou com organizações conceituadas como Standard Chartered Bank, AIG Inc e PricewaterhouseCoopers (PwC). Tem histórico de destaque atuando como consultor em várias organizações, tendo, inclusive feito parte da Equipe de Liderança da PwC Índia (ILT) e da Rede Global de Líderes de Avaliação da PwC e, atualmente, é administrador independente da PwC India Foundation.

Também foi diretor independente do Conselho da GE Capital Services India e presidente do Subcomitê de Auditoria da Diretoria. Foi ainda diretor independente da diretoria da Fortis Healthcare Limited e membro da diretoria da SecureNow.

Sobre Sanjay Baweja

Sanjay Baweja tem mais de três décadas de experiência e especialização em finanças, em setores como comércio eletrônico, infraestrutura e telecomunicações. Trabalhou com várias grandes marcas, dentre elas, a Emaar MGF Land Limited, como presidente executivo de assuntos corporativos e diretor de riscos, além da Bharti Airtel, Xerox Modicorp, Digital Equipment e Ballarpur Industries.

Foi diretor financeiro da Suzlon Energy Ltd, onde fez parte do núcleo de think tanks estratégicos da empresa, que define o roteiro estratégico para aumentar a lucratividade e contribui para o desenvolvimento organizacional geral. Antes da Suzlon, foi diretor financeiro de empresas de renome, como Flipkart e Tata Communications.

Conclusão

Rohit Bhasin, Sanjay Baweja e Sanjay Kapoor são líderes estabelecidos em suas áreas e serão um excelente ganho de valor para o comitê de membros da diretoria da Tanla Solutions. Trabalhando em vários setores, com sólida formação em finanças, o foco de Rohit Bhasin e Sanjay Baweja será a criação de uma estratégia financeira sólida para a Tanla Solutions.

Sobre a Tanla Solutions

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, criada em 1999. Atualmente, é líder mundial em sua área e uma das maiores prestadoras de serviços de comunicação em nuvem, gerenciando mais de 120 bilhões de comunicações comerciais por ano. A Tanla está inovando na forma como o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, por meio de mais velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicação em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras em diferentes regiões.

