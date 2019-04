A Tanla Solutions Ltd anuncia o encerramento da aquisição da Karix Mobile

O valor da Aquisição foi de aproximadamente Rs.340 crores, sendo:

Rs.112 crores em dinheiro; distribuição preferencial para a Banyan de ações de capital a 2,20 crores da Tanla, com valor nominal de apenas Re. 1, à taxa de INR 56,79 por ação, totalizando Rs. 125 crores ; e a Tanla assumindo a dívida constante da contabilidade da Karix de Rs. 103 crores .

A aquisição está sendo financiada pela Tanla em dinheiro no balanço.

Após a aquisição, as participações (em base totalmente diluída) de Tanla serão distribuídas entre: promotores: 31,2% e a GSO: 14,6%.

Como resultado da Aquisição, a Karix tornou-se uma subsidiária integral da Tanla (e a Unicel continuará sendo uma subsidiária da Karix), a partir de 10 de abril de 2019.

Como resultado do lote preferencial para a Banyan, esta terá direito a um lugar de observadora no Conselho de diretores da Tanla.

A Tanla anuncia a nomeação de Alex Howell (diretor gerente da GSO) como observador do Conselho da Tanla. Alex é ex-aluno da London School of Economics e tem mais de 14 anos de experiência em mercados financeiros de diversas áreas, como fusões e aquisições, financiamento alavancado e de capital e mercados de crédito público, tendo trabalhado anteriormente na Lehman Brothers, na Nomura e (desde 2012) na GSO.

Em comentário sobre o fechamento, Uday Reddy, o presidente e diretor executivo da Tanla, declarou:

"A aquisição da Karix pela Tanla é um marco na história das telecomunicações indianas, reunindo dois dos mais influentes atores do ecossistema de comunicação em nuvem. As equipes combinadas estão totalmente energizadas para demonstrar inovações significativas e agregação de valor para agradar as partes interessadas. A combinação dá origem a uma excelente oportunidade para encolher processos, cronogramas e custos".

Alex Howell acrescentou: "Estamos ansiosos por esta excitante nova fase de crescimento das entidades combinadas e esperamos que Tanla se desenvolva como líder em comunicações em nuvem".

Sobre a Tanla

A Tanla iniciou sua jornada no novo milênio com um pequeno grupo de especialistas em mensagens entre aparelhos móveis, com sede em Hyderabad, na Índia, para criar um serviço de mensagens de alto nível. Hoje, a Tanla é líder mundial em sua área como uma das maiores prestadoras de serviços de comunicação em nuvem, gerenciando mais de 90 bilhões de comunicações comerciais por ano. A Tanla está inovando na maneira como o mundo se comunica, elevando continuamente o nível por meio de mais velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicação em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras em diferentes regiões geográficas. A Tanla é uma empresa pública limitada, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA, BSE: 532790).

Para saber mais, escreva para investorhelp@tanla.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/869663/Tanla_Karix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

FONTE Tanla Solutions Ltd

SOURCE Tanla Solutions Ltd