A TBEA Cloud concluiu o esquema de planejamento do primeiro projeto de demonstração de "PV + Rodovia"

"PV + Rodovia" destina-se a integrar tecnologia de geração de energia fotovoltaica com o sistema rodoviário, para usar as rodovias, acostamentos, rampas, zonas de isolamento e outros espaços no sistema rodoviário, bem como o espaço de telhados de construções, galpões de estacionamento, paredes e outras instalações na área de serviços para arranjos e instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica. A energia limpa gerada será aplicada para a iluminação e instalações de ventilação de pontes e túneis, nas instalações de energia em áreas de serviço e outro sistema rodoviários ou saída para o sistema de rede.

Como todos sabem, com o objetivo de "pico das emissões de dióxido de carbono" e "neutralidade de carbono", o setor fotovoltaico introduziu novas oportunidades de desenvolvimento e desafios. Até 2020, a quilometragem de rodovias da China ultrapassou 150 mil quilômetros. Com o advento da era do "5G+transporte inteligente" e da inovação de veículos elétricos, pilhas de carregamento inteligentes, tecnologia sem motorista no campo do transporte, o consumo anual de energia do sistema rodoviário aumentará significativamente, juntamente com as instalações originais de iluminação e ventilação de pontes e túneis, e instalações de energia em áreas de serviços, a geração de energia fotovoltaica terá espaço suficiente para o consumo. Demonstração típica, apresentada em geração de energia e proteção ambiental.

O projeto é uma boa solução para a estrutura de alimentação de energia única da rede elétrica em áreas remotas do sistema rodoviário, e será a melhor maneira de complementar a fonte de alimentação em áreas de serviço locais. Ao mesmo tempo, além de atender à demanda por eletricidade na área de serviços, combinado com atributos da área de serviços como infraestrutura de transporte também maximiza a estética do projeto fotovoltaico. Além disso, combinado com a exigência do proprietário de criar o projeto "PV + transporte" de importância de demonstração ao longo das rodovias na China, o plano de design do projeto é usar o atual conceito de design de geração de energia fotovoltaica avançado nacional e internacional, que integra em um a estrada PV, calçada de telhas modulares PV, declive PV, barreira de som PV, telhado PV, barreira central PV e outras formas de aplicação. Após a conclusão, o projeto se tornará um dos projetos "PV + transporte" mais avançados e perfeitos ao longo da rodovia e mesmo no sistema rodoviário da China, que é de suma importância de demonstração e desempenhará um papel positivo na promoção da combinação de tecnologia de geração de energia fotovoltaica e infraestruturas de transporte. A TBEA Sunoasis impulsiona a inovação de negócios com tecnologia avançada, e construiu uma plataforma de projeto digital que integra avaliação de recursos eólicos digitais, projeto de engenharia digital e projeto de linha de transmissão 3D, que pode realizar a gestão integral do projeto de ciclo de vida em parques eólicos, soluções de projeto digital 3D para energia eólica e fotovoltaica que atendem aos padrões de projeto nacionais e internacionais e padrões de entrega, além de soluções de design 3D para linhas de coleta de 35 kV de parques eólicos nacionais e linhas de transmissão de 220 kV e abaixo da rede nacional, e alcançou uma capacidade cumulativa de projeto de mais de 16 GW para projetos no setor de novas energias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1450288/1.jpg

FONTE TBEA SUNOASIS CO.,LTD.

