A TCL divulga futuras tecnologias de exibição e Mini-LED de última geração na CES 2021

HONG KONG, 16 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais participantes do setor global de TVs e líder no setor de produtos eletrônicos de consumo, iniciará o ano mais determinada do que nunca na feira CES 2021, com lançamentos surpreendentes que visam cumprir sua missão de tornar a vida inteligente por meio da inovadora tecnologia Mini-LED de última geração.