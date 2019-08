A TECH5 se torna a primeira vendedora de ABIS a integrar totalmente suas tecnologias biométricas com a plataforma de gerenciamento de identidades MOSIP®

BANGALORE, Índia, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A TECH5 integrou com sucesso a MOSIP®1 com sua plataforma T5-ABIS2 e kits de desenvolvimento de software (SDKs) de biometria para reconhecimento de impressões digitais, íris e face. A TECH5 apresentou uma solução testada e pronta para uso com biometria implementada para o Comitê Executivo e Grupo Internacional de Consultoria3 da MOSIP em 6 de agosto. A TECH5 é a primeira vendedora de ABIS a ser integrada com a plataforma MOSIP.

A MOSIP é uma plataforma global de fonte aberta, projetada para ajudar as organizações e governos a implementarem um sistema fundamental de identificação, o qual fornece aos cidadãos uma identidade digital única, a qual pode ser autenticada com segurança e permite o fornecimento efetivo de serviços públicos e privados, incluindo cuidados com a saúde, educação, previdência social e outros. O sistema de identificação também permite que os cidadãos tenham o controle do uso de suas informações pessoais identificáveis. A MOSIP pode ser usada juntamente com a plataforma T5-ABIS para deduplicação durante o processo de registro, verificação de multifatores e autenticação para o fornecimento de serviços. A plataforma pode também se utilizada para avaliar a qualidade das imagens biométricas durante o registro, utilizando T5-SDKs para reconhecimento de impressões digitais, íris e face. Tecnologias integradas fornecem uma plataforma com fortes capacidades de correspondência e registro.

"A TECH5 tem orgulho de ser a primeira empresa a ser integrada com a plataforma MOSIP. Desenvolvemos todas nossas tecnologias e soluções para o gerenciamento de identidades com base nos princípios ID4D4 e somos apaixonados pelo projeto MOSIP, cuja missão está alinhada com a missão de nossa própria empresa", disse Rahul Parthe, presidente do conselho e co-fundador da TECH5. "A TECH5 investiu na integração de sua plataforma com a MOSIP, e está trabalhando ativamente no projeto, porque acreditamos fortemente que nossa solução combinada fornecerá alto valor para os países que estão estabelecendo sistemas de gerenciamento de identidades.

Com lições aprendidas a partir da Estônia e de outros sistemas avançados de identificação digital, bem como do Aadhaar India UID, o maior sistema de gerenciamento de identidades de todo o mundo, o IIIT-B5 construiu a plataforma MOSIP, a qual pode agora ser facilmente implantada em todo o mundo. As nações podem reutilizar a MOSIP gratuitamente e construir seus próprios sistemas inclusivos de identificação, sem ter que desenvolver a tecnologia a partir do zero. A solução combinada da MOSIP e da TECH5 foi projetada para evitar aprisionamento tecnológico do vendedor. A T5-ABIS foi construída em uma arquitetura aberta, dando aos governos flexibilidade máxima para trocarem os componentes de tecnologia juntamente com as mudanças na estratégia, sem ter que reconstruir todo o sistema de identificação e sem ter que registrar novamente seus cidadãos.

"No mundo moderno, cada indivíduo deveria ser capaz de afirmar sua identidade e ter acesso aos serviços e benefícios públicos, enquanto asseguram que suas informações pessoais estejam protegidas no processo. A arquitetura aberta da MOSIP e a participação de empresas que compartilham essa visão, podem facilitar que essa visão seja possível. A TECH5 é um membro valoroso e inicial do ecossistema aberto da MOSIP, cuja abordagem ressoa com a nossa e lhes parabenizamos pela integração bem-sucedida com a MOSIP", disse Srijoni Sen da MOSIP.

Marrocos foi o primeiro país a implementar a MOSIP. Um Memorando de Entendimento foi assinado entre o governo de Marrocos , o Ministério do Interior (MOI/GOM) e o IIIT-B em 27 de agosto de 2018, para delinear as modalidades desse acordo e formalizar a colaboração entre as organizações.

Sobre a TECH5

A TECH5 é uma empresa internacional de tecnologia com sede em Genebra, na Suíça e com filiais nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A empresa dedica-se ao design, desenvolvimento e distribuição de soluções de gerenciamento de identidades. A empresa foi fundada por uma equipe de experientes profissionais do setor, os quais têm inovado na área de soluções de identificação biométrica multimodal há mais de 20 anos. O mercado da TECH5 se concentra em produtos de alta escalabilidade, baseados na experiência obtida na implementação de grandes instalações. Os mercados-alvo da TECH5 incluem o setor governamental e o setor privado com produtos que impulsionam a Identificação Civil, a Identificação Privada, a Aplicação das Leis, bem como soluções de autenticação onde a confirmação da identidade é exigida para a aplicação, por exemplo, na abertura de conta bancária ou na assinatura de um contrato de serviços públicos ou assinatura de serviços de telecomunicações.

[1] Plataforma Modular de Identificação de Fonte Aberta (Modular Open Source Identity Platform)

[2] Sistema Automático de Identificação Biométrica (Automatic Biometric Identification System)

[3] Comitê Executivo da MOSIP (MOSIP Executive Committee)

[4] Identificação para o Desenvolvimento (Identification for Development)

[5] Instituto Internacional de Tecnologia da Informação (The International Institute of Information Technology), Bangalore

