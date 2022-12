A TECNO deixa sua marca no High-End Smartphone Market com o lançamento do seu Flagship PHANTOM X2 Series

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- PHANTOM, a submarca premium da TECNO, lançou sua nova marca emblemática PHANTOM X2 Series, incluindo o primeiro smartphone do mundo com uma lente retrátil, comparável a uma câmera profissional. Revelada no evento de Lançamento do Produto TECNO Flagship 2022 em Dubai, a série PHANTOM X2, que apresenta Phantom X2 Pro 5G e Phantom X2 5G, marca a entrada ousada do item no mercado global de smartphones de ponta, com uma série de recursos inovadores e desempenho excepcional.

O PHANTOM X2 Series revoluciona a experiência premium em smartphones (PRNewsfoto/TECNO)

Com uma distância focal de 65 mm e lente de zoom óptico retrátil de 2,5 vezes, o Phantom X2 Pro 5G revoluciona a produção de imagens no setor de smartphones. Com a lente inovadora, os usuários podem capturar retratos comparáveis a fotos de câmera profissional com apenas um dispositivo, que cabe no bolso. Disponível em uma Edição Sustentável com uma tampa traseira pioneira de microfibra feita de plásticos reciclados, o X2 Pro 5G também eleva o padrão de design sustentável no setor.

Um marco na oferta de produtos premium da marca, tanto o Phantom X2 Pro 5G quanto o Phantom X2 5G são alimentados pelo chip de dimensão 9000 4 nm da Mediatek. A série também apresenta uma construção uni corporal dupla curva e um design de cratera lunar de 3,5D em três cores misteriosas inspiradas no espaço, trazendo um visual atraente e uma sensação confortável.

Ao discursar no lançamento global do PHANTOM X2 Series em Dubai, Jack Guo, gerente geral da Tecno, disse: "A TECNO sempre se esforçou para descobrir as mais recentes e melhores tecnologias premium. Como o novo smartphone principal da Phantom, o PHANTOM X2 Series traz a marca para o mercado de ponta com um espírito pioneiro de inovação completa.

A nova série não só oferece tecnologias líderes mundiais, como as lentes retráteis, mas também reflete a preocupação da marca com questões ambientais, com a capa traseira reciclada da edição sustentável. Após o sucesso do smartphone PHANTOM X original, o PHANTOM X2 Series leva a experiência premium a níveis ainda maiores".

Disponibilidade

O PHANTOM X2 Series estará disponível para compra a partir do final de dezembro em todo o mundo.

Marcando a entrada da TECNO no mercado de smartphones de ponta, o principal PHANTOM X2 Series apresenta inovações tecnológicas avançadas e desempenho excepcional. Refletindo o espírito ousado e pioneiro da PHANTOM, a série oferece uma experiência premium e incomparável para os consumidores de todo o mundo.

