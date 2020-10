A Thousand Cities Strategic Algorithms responde às preocupações econômicas pós-pandemia na reunião do FMI/Banco Mundial do RBWC com uma solução macroeconômica inovadora com base em dados

As reuniões de outono do FMI/Banco Mundial, de uma semana, contaram com a presença de autoridades globais do Banco Central, como o Diretor de Estatísticas do Banco de Compensações Internacionais e diretores de bancos centrais e representantes do Japão, Canadá, Cingapura, Espanha, República Tcheca, Armênia, África do Sul, Brasil, México e Peru. Os participantes discutiram a importância cada vez maior da formulação de políticas baseadas em dados após a pandemia e compartilharam suas visões para construir resiliência econômica por meio de inovações financeiras e tecnológicas.