A Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) lidera 20 países em uma Declaração Global de Ação

Nos últimos séculos, as estruturas de economia, sociedade e política não passaram por nenhuma verdadeira melhoria estrutural. Cada vez mais e com maior urgência, o mundo está descobrindo que as estruturas tradicionais têm dificuldade de sustentar a densidade da população mundial moderna, a oferta e procura, as indústrias e a sobrecarga de informações. Para enfrentar esses problemas, cada país precisa começar a desenvolver sistemas de governança e sistemas socioeconômicos nacionais muito mais precisos e eficientes do que aqueles que temos atualmente.

Os cidadãos de todas as nações vivem em uma sociedade em rápida transformação movida por informação e tecnologia e o mundo precisa desesperadamente filtrar uma quantidade incrível de dados para poder extrair conclusões objetivas, lógicas e precisas. Por exemplo, desde que o primeiro código de lei foi inscrito em um pedaço de pedra, o povo sabe que a ordem social, desde sua concepção até sua reforma e aprimoramento, começa e termina com informações e com a reestruturação de informações. Atualmente, ideias avançadas e científicas precisam ir além dos estudos acadêmicos e ser integradas em soluções precisas e digitais que, posteriormente, são sistematicamente aplicadas para o aperfeiçoamento da civilização humana.

Na era digital atual, o portador mais onipresente e casualmente orientado da informação são os dados das transações monetárias. Ao utilizar esses dados como fonte de informação, é possível criar estruturas bastante eficazes e direcionadas para a ordem social. O caminho mais prático para realmente melhorar e reformar o sistema de governança de uma nação é transformar o sistema monetário do banco central em um "Cérebro de Dados Econômicos Nacional".

A partir desta perspectiva, a TCSA ousou em imaginar um novo caminho – atrelar uma abordagem mais econômica mais compreensiva e uma tecnologia de dados de código aberto que auxilie governos e bancos centrais de todo o mundo a atingir as seguintes metas personalizadas:

Criar sistemas de mercado independentes para ativos sociais básicos, como infraestrutura, alimentos, transporte, habitação, saúde, educação, bem-estar social, segurança pública e vários outros bens públicos. Por sua vez, os governos podem criar empregos em geral e oportunidades produtivas relacionadas a esses sistemas de mercado, focar nos interesses básicos e direitos de seus cidadãos, fortalecer o contrato social e a confiança entre o estado e a população e, por fim, alcançar a estabilidade social. Atingir um crescimento médio anual do PIB de 0,5 a 1,5 porcento através de uma abordagem de múltiplas camadas que envolvem a localização de Sistemas Básicos de Mercados de Ativos Sociais, bem como a globalização da tecnologia e de sistemas de mercado industriais. Fornecer projetos de infraestrutura de dados logicamente confiáveis e econômicos e serviços de instalação de sistemas para bancos centrais e terminais de pagamentos para criar um sistema monetário algorítmico soberano além dos esquemas de pagamentos eletrônicos e digitais já existentes, ajudando finalmente cada país a estabelecer um sistema monetário mais estável e independente.

O departamento de relações internacionais da TCSA estabeleceu forças-tarefa multilíngues em inglês, russo, espanhol, francês e árabe para prestar serviços de consultoria de transferência tecnológica para bancos centrais e governos em todos os continentes. Os profissionais da TCSA assessoram governos centrais, autoridades monetárias, organizações internacionais, partidos políticos, especialistas do setor, pesquisadores acadêmicos e líderes empresariais; contribuem com recursos, sabedoria e conhecimento e aplicam tecnologia de dados com ideais nobres – tudo isso em busca da otimização das eficiências de mercado livre de Hayek, esclarecendo os limites de oferta e demanda nas teorias de Marx voltadas para o setor público, atualizando o obscuro modelo econômico intervencionista do estado keynesiano para um modelo de economia de mercado baseado em dados precisos e, por fim, levando a sociedade a um futuro com maior liberdade, estabilidade e prosperidade.

